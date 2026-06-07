Trong không khí chân tình, nồng ấm, Thủ tướng Lê Minh Hưng vui mừng đón Thủ tướng Sonexay Siphandone bằng cái bắt tay thật chặt. Thủ tướng Lào nhận bó hoa tươi thắm từ thiếu nhi Thủ đô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Tham dự lễ đón có: Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn...

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước

Khi hai lãnh đạo bước lên bục danh dự, Quốc thiều hai nước được cử lên. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Lào cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sonexay Siphandone duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Sau lễ đón, hai Thủ tướng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào. Hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới; chứng kiến trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, cuối năm 2025, hai bên thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội đàm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn Việt Nam tại hội đàm

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và đoàn tại hội đàm

Hội đàm cấp cao giữa hai nước

Trước lễ đón, Thủ tướng Lào và đoàn đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở đường Bắc Sơn.

Thủ tướng Lào và đoàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Lào đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Thủ tướng Lào và phu nhân bắt đầu thăm Việt Nam Chiều nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).