Thủ tướng Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) từ ngày 7-9/6 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Cùng đi với Thủ tướng Lào có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Thongsalith Mangnomek; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khamlieng Outhakaysone; Bộ trưởng Bộ Công an Vanthong Kongmany; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Bounkham Vorachit; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Santiphab Phomvihane, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bouakhong Nammavong; Bộ trưởng Bộ Y tế Baykham Khattiya; Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Suanesavanh Vignaket; Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Phosay Sayasone; Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Leklai Sivilay; Bộ trưởng Bộ Công Thương Malaithong Kommasith; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Linkham Douangsavanh; Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Santisouk Simmalavong.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cùng Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Khuyến khích và Quản lý đầu tư Phonevanh Outhavong cùng tham gia đoàn.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đến Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Đón Thủ tướng Lào tại sân bay có: Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Sau khi đến Hà Nội, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sẽ di chuyển về trụ sở Chính phủ và dự lễ đón do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì. Hai Thủ tướng sẽ hội đàm và chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Lào sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, dự Diễn đàn Tương lai ASEAN và có nhiều hoạt động quan trọng khác.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Sonexay Siphandone sau khi được Đại hội 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Quốc hội khóa 10 tín nhiệm bầu ông tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào.

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra sau khi hai nước tổ chức thành công Đại hội Đảng, kiện toàn lãnh đạo cấp cao của nhiệm kỳ mới và đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Đặc biệt, chuyến thăm của Thủ tướng Lào còn tiếp nối các chuyến thăm cấp nhà nước mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam hồi tháng 1 và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Lào vào tháng 2 vừa qua.

Cuối năm 2025, hai bên thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định sự nhất quán trong việc coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt có một không hai giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đồng thời triển khai cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước.

Việt Nam hiện có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 6,21 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Kim ngạch thương mại song phương 4 tháng đầu năm 2026 đạt 1,2 tỷ USD. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 5-10 tỷ USD trong vài năm tới.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động phức tạp về địa chính trị, chuyến thăm gửi đi thông điệp Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ lợi ích chiến lược, hỗ trợ nhau trong phát triển đất nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ để ứng phó hiệu quả với các thách thức chung.

Quan hệ Việt Nam - Lào không chỉ là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mà còn trở thành một hình mẫu đặc biệt trong quan hệ quốc tế, hợp tác cùng phát triển trong kỷ nguyên mới.