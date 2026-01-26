Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Tại hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với Lào và sẽ làm hết sức mình cùng Lào gìn giữ, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt.

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá, là điểm tựa chiến lược cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi nước, đồng thời là quy luật lịch sử, nguồn sức mạnh và động lực để hai nước tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến thăm ngay sau Đại hội 12 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào có ý nghĩa chính trị sâu sắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ vui mừng về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư Lào, ngay sau khi hai Đảng đều tổ chức thành công tốt đẹp hai Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thông tin với Chủ tịch nước Lương Cường về một số nội dung chính của kết quả Đại hội 12 Đảng Nhân dân cách mạng Lào; cảm ơn Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự ủng hộ, hỗ trợ to lớn, quý báu và kịp thời.

Lào sẽ cùng Việt Nam vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực, vì mục tiêu phát triển.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác Việt Nam - Lào thời gian qua, về quan hệ hai nước tiếp tục phát triển toàn diện, hiệu quả.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước tăng cường đoàn kết, gắn bó, thường xuyên chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ lập trường càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Chủ tịch nước cho biết hai bên tiếp tục xác định gắn kết chiến lược trong quan hệ chính trị là trụ cột, giữ vai trò định hướng tổng thể cho hợp tác song phương...

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu; tăng cường trao đổi lập trường về các vấn đề chiến lược và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương.

Tại hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo về những kết quả nổi bật, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội 13; những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước 5 năm giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao vai trò chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ Việt Nam, đứng đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Lào trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Mặc dù chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới và khu vực, quan hệ hai nước vẫn duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả thực chất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, nhất là gắn kết hạ tầng chiến lược giao thông, năng lượng và logistics; đề nghị hai bên phối hợp có hiệu quả, giải quyết thỏa đáng, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào

Lãnh đạo Lào đánh giá cao việc hai bên mở rộng hình thức thanh toán bằng đồng nội tệ của mỗi nước

Thủ tướng cũng đề nghị phía Lào tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp lớn, có tiềm năng của Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực mà Lào có thế mạnh, đặc biệt đầu tư vào khu vực biên giới Lào - Việt Nam; đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, sản xuất tăng giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu tại nội địa Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ việc gắn kết hai nền kinh tế, trong đó bao gồm các dự án chiến lược như dự án đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, dự án kho dự trữ xăng dầu, dự án đường dây truyền tải điện Bắc Lào - Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả, bền vững tại Lào; đề nghị hai bên phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho thương mại song phương, nhất là thương mại biên mậu, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 5-10 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Tại hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng trước những bước tiến vượt bậc trong hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Lào.

Trong đó, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng khoảng 32,7% so với năm 2024, lập mức cao nhất từ trước đến nay và vượt xa mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá những kết quả này phản ánh rõ tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển bền vững.

Về hợp tác hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, mở rộng lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, chuyển đổi năng lượng xanh, kết nối hạ tầng, giáo dục - đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Đại hội đồng AIPA

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động nghị viện và tăng cường giám sát việc thực hiện thỏa thuận hợp tác

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đã được nâng lên tầm gắn kết chiến lược, thể hiện cam kết chính trị lâu dài, là tài sản vô giá và nguồn sức mạnh to lớn của hai dân tộc.

Trên tinh thần đó, Quốc hội Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mới, góp phần đưa hợp tác nghị viện và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí cao với trao đổi, đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội.

Lãnh đạo Lào mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát tối cao, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận hợp tác kinh tế.