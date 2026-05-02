Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe đón Thủ tướng Sanae Takaichi, thể hiện sự trọng thị, thân tình. Sau cái bắt tay nồng ấm, Thủ tướng Sanae Takaichi vui mừng nhận bó hoa tươi thắm từ thiếu nhi Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: TTXVN

Thiếu nhi thủ đô tặng hoa chào đón Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Đông đảo các cháu thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng Takaichi Sanae và đoàn cấp cao Nhật Bản.

Tham dự lễ đón có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn.

Hai Thủ tướng nghe cử Quốc thiều

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023. Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam

Khi hai lãnh đạo bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Nhật Bản và Việt Nam được cử lên. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sanae Takaichi cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước.

Trên nền nhạc hùng tráng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sanae Takaichi duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu hai nước dự lễ đón, cùng chứng kiến diễu binh chào mừng của Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước khi hội đàm, hai Thủ tướng cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản.

Hai Thủ tướng có cuộc gặp hẹp và dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, cũng như chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên bà Takaichi đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức Thủ tướng vào tháng 10/2025

Chuyến thăm nhằm củng cố và xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước. Hai bên sẽ thảo luận về năng lượng, bảo đảm an ninh kinh tế, đất hiếm, giao lưu nhân dân, học thuật...

Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với các hoạt động quan trọng khác.