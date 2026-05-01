Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Đón Thủ tướng Nhật Bản ở sân bay có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; lãnh đạo một số cục, vụ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đến Hà Nội

Tham gia đoàn Nhật Bản có: Phó Chánh Văn phòng Nội các Sato Kei; Tổng Thư ký Ban An ninh Quốc gia Ichikawa Keiichi; Trợ lý Thủ tướng Uno Yoshimasa; Cố vấn đặc biệt Văn phòng Nội các Iijima Isao; Thư ký phụ trách Quan hệ công chúng Saiki Kozo; Thư ký Thủ tướng Iida Yuji; Thứ trưởng Ngoại giao Namazu Hiroyuki; Thứ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Matsuo Takehiko; Thứ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Watanabe Yoichi; Thứ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Terada Yoshimichi; Thứ trưởng Quốc phòng Kano Koji; Thứ trưởng Nội vụ và Truyền thông Imagawa Takuo, cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và đoàn tại sân bay

Chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi diễn ra vào thời điểm chưa đầy một tháng kể từ khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước. Điều này thể hiện rõ quan điểm của Nhật Bản là coi trọng Việt Nam và kỳ vọng vào vai trò mà Việt Nam sẽ đảm nhận trong cộng đồng quốc tế.

Nhiều cuộc hội đàm cấp cao sẽ diễn ra để trao đổi về năng lượng, bảo đảm an ninh kinh tế, đất hiếm, giao lưu nhân dân, học thuật giữa hai nước...

Chuyến thăm nhằm xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đánh giá những thành quả của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời xác nhận những nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới.

Hai bên kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để khẳng định việc tăng cường phối hợp trong quan hệ song phương dựa trên khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, cũng như trong việc ứng phó với các vấn đề của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Điểm nhấn của chuyến thăm là Thủ tướng Takaichi sẽ phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOI). Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Nhật Bản phát biểu về chính sách tại Việt Nam kể từ năm 2020.

Tầm nhìn FOI được Thủ tướng Abe Shinzo đưa ra cách đây 10 năm, với nhận thức rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ trở thành trung tâm phát triển của thế giới. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, thế giới đã thay đổi đáng kể: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các cuộc cách mạng công nghệ xuất hiện, các quốc gia Nam bán cầu nổi lên và tình hình địa chính trị trở nên phức tạp hơn.

Việc chọn Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội để phát biểu mang ý nghĩa to lớn, thể hiện sự công nhận của Nhật Bản đối với vai trò trung tâm của ASEAN, vị trí quan trọng của Việt Nam trong khu vực, và những cải cách mạnh mẽ mà Việt Nam đang thực hiện.