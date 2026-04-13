Chiều 13/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, toàn diện trên mọi lĩnh vực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, lao động, y tế, địa phương…

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, tác động tiêu cực đến an ninh năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp với Nhật Bản đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc đảm bảo an ninh năng lượng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản trong các vấn đề khu vực và thế giới trong thời gian tới.

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực, chia sẻ Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản. Nhật Bản coi trọng và đánh giá cao chính sách độc lập tự chủ, ủng hộ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga

Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả hợp tác hết sức tích cực và thực chất, ghi nhận những nỗ lực của Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga và các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm triển khai những thỏa thuận cấp cao đạt được, biến tầm nhìn thành hành động cụ thể.

Việt Nam luôn hoan nghênh và khuyến khích hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng và triển vọng mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, phù hợp với định hướng và ưu tiên phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov. Ảnh: TTXVN

Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov trân trọng và đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là người đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga và các cơ quan chức năng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện để quan hệ hợp tác giữa hai nước và các cơ quan chức năng hai nước không ngừng củng cố hợp tác.

Hai bên ghi nhận hợp tác Việt Nam - Nga đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác giữa các cơ quan an ninh hai nước luôn là trọng tâm, trụ cột quan trọng của hợp tác song phương.

Hai bên hoan nghênh những kết quả hợp tác trong lĩnh vực an ninh nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga nói riêng. Hai bên nhất trí ủng hộ hai cơ quan không ngừng củng cố và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như chia sẻ kinh nghiệm, huấn luyện, đào tạo về giữ gìn an ninh trật tự, chống khủng bố, bảo vệ các công trình trọng điểm.

Trước đó, vào sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Zolotov Viktor, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga đã ký kết chương trình hành động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga giai đoạn 2026-2028, tạo hành lang thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.