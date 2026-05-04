Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các đại biểu cho ý kiến về dự thảo quy chế làm việc của Chính phủ, tinh thần của quy chế là bám sát, tuân thủ các quy định của Hiến pháp, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng lưu ý cần đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của Chính phủ, theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đơn giản hóa các thủ tục và tăng cường phân cấp, thể chế hóa đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước; xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân, đoàn kết, phối hợp, đồng hành và liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Về kinh tế - xã hội, Thủ tướng đề nghị đánh giá kỹ, phân tích sâu hơn về diễn biến tình hình, đặc biệt những vấn đề liên quan đến lạm phát, xuất nhập khẩu, nhập siêu, tăng trưởng trong các ngành, các lĩnh vực gắn với việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ cụ thể, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, còn rất nhiều thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành, diễn biến tình hình và khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nắm chắc, đánh giá kỹ tình hình, cụ thể hóa, triển khai các nhóm nhiệm vụ.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng lưu ý tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó phù hợp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu có giải pháp quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 4. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, chỉ số CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ, cao hơn tháng 3 (4,65%), nguyên nhân do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng…

Trong tháng 4, Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo giảm các loại thuế đối với xăng dầu về 0%. Nhờ đó, qua 8 lần điều chỉnh, giá xăng dầu đã giảm 3-20,5% (giá dầu giảm 20,5%) so với cuối tháng 3, ở mức thấp so với khu vực. Tuy nhiên, do giá thế giới ở mức cao (bình quân tháng 4 trên 110 USD/thùng), khiến giá trong nước vẫn tăng so với cùng kỳ.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo một số nội dung, theo đó, Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh; bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Xây dựng trước ngày 10/5 có hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh hợp đồng trong điều kiện biến động mạnh về giá vật liệu xây dựng. Các địa phương hoàn thành quy hoạch các mỏ trong quý II để bảo đảm đủ nguyên vật liệu cho các dự án đầu tư; tăng cường quản lý giá cả trên địa bàn.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Khách quốc tế 4 tháng đạt gần 8,8 triệu lượt người, tăng 14,6% so với cùng kỳ, bằng 35,2% mục tiêu cả năm (25 triệu lượt người).

Về hoạt động đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2026 (theo giá hiện hành) đạt 744,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng của quý I/2025 (9,4%). Tuy nhiên, đến hết tháng 4 vẫn còn 46,2 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 của 14 bộ, cơ quan và 17 địa phương chưa phân bổ chi tiết.

Vốn FDI đăng ký 4 tháng ước đạt 18,2 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%.

Với đầu tư tư nhân, tổng số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng 4,24% so với cùng kỳ, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động giảm 16,8%.