Thủ tướng sáng nay chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, khó lường, tác động tiêu cực, nhanh, trực tiếp đến điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa và việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, cần có giải pháp huy động nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế, xã hội (tổng vốn gấp khoảng 1,7-2 lần nhiệm kỳ trước, trong khi vốn ngân sách nhà nước chỉ khoảng 20-22%)...

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu trong quý 2 hoàn thành lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng 2 con số. Ảnh: Nhật Bắc

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, bổ sung và giao mục tiêu tăng trưởng kế hoạch tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn trên từng lĩnh vực như đầu tư, tăng trưởng các ngành và chuyển đổi số, đổi mới công nghệ... cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước năm 2026 và giai đoạn 5 năm.

Bộ Tài chính và các cơ quan rà soát, đề xuất sửa đổi các nghị định về chức năng, nhiệm vụ, lưu ý quy định rõ 1 cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại tự do.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính triển khai đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế (hoàn thành trong quý 3) và phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương xây dựng nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định.

Trong năm nay, Bộ cần tổng kết đánh giá các cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương để làm cơ sở thể chế hóa, triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Về thu, chi ngân sách nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và tính trung lập của chính sách thuế. Thủ tướng gợi mở việc nghiên cứu hoàn thiện quy định về các sắc thuế, mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho phát triển.

Thủ tướng lưu ý, thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, triển khai có hiệu quả quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng, đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia

Thủ tướng cũng chỉ đạo việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các dự án đầu tư công qua từng bước trước, trong và sau đầu tư.

"Bố trí vốn tập trung, trọng điểm, kiên quyết chống dàn trải, manh mún; trong đó tổng số dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 giảm ít nhất 30% so với giai đoạn 2021-2025", ông quán triệt.

Một nhiệm vụ nữa được Thủ tướng đặt ra là hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí (hoàn thành trong tháng 5).

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ông yêu cầu triển khai nghiêm, đúng thời hạn các chỉ đạo về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ nói chung, cũng như các thủ tục, ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Bộ Tài chính cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự trữ quốc gia; tăng cường khả năng phân tích, dự báo nắm tình hình để chủ động chuẩn bị các nguồn lực dự trữ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.