Tham dự phiên họp toàn thể có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN.

Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN - Nga trong giai đoạn tới trên cả 3 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN. Ảnh: Nhật Bắc

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga khẳng định vị trí quan trọng chiến lược của hợp tác ASEAN - Nga đối với Việt Nam, cho thấy mong muốn của Việt Nam trong việc phát huy vai trò "cầu nối" thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ.

Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN - Nga. Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN với khu vực Á - Âu.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì phiên toàn thể Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên toàn thể. Ảnh: Nhật Bắc

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì tiệc chiêu đãi trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự hội nghị.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Kremlin

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Kremlin