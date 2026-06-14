Chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng trên cương vị mới tới Liên bang Nga - một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là Đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam.

Tiếp nối hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và việc đăng cai thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị cấp cao ASEAN - Nga tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Đây cũng là thông điệp rõ ràng về sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga, cũng như đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, lòng tin chiến lược và sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Tổng thống Nga Putin phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với ASEAN. Ảnh: Kremlin.ru

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang (Trưởng SOM ASEAN Việt Nam) cho biết, mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga.

Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về việc tổ chức hội nghị cấp cao lần này, đồng thời sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027-2030.

Đây không chỉ là việc tham dự một hội nghị cấp cao, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn vào định hình hợp tác ASEAN - Nga trong những năm tới.

Trước hết, Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN - Nga. Trọng tâm là khơi thông các lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ như thương mại, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là năng lượng.

Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy những sáng kiến có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu của ASEAN, thế mạnh của Nga và đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay.

Việt Nam mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN với khu vực Á - Âu. Là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) với việc ký kết FTA Việt Nam - EAEU năm 2015, Việt Nam có kinh nghiệm thực tiễn để chia sẻ trong thúc đẩy thương mại, đầu tư, logistics, chuỗi cung ứng và kết nối doanh nghiệp.

Việt Nam sẽ cùng các nước trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, nhất là những vấn đề đang tác động trực tiếp tới hòa bình, ổn định, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển.

Với tinh thần đối thoại, xây dựng và tôn trọng luật pháp quốc tế, Việt Nam mong muốn góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt và củng cố lòng tin giữa ASEAN với Nga cũng như giữa các đối tác trong khu vực.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, nhân dịp tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan.

Cuộc hội kiến sẽ là dịp quan trọng để truyền tải thông điệp của Chính phủ nhiệm kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga. Thủ tướng và lãnh đạo Nga cũng sẽ trao đổi các định hướng lớn mang tính đột phá, trọng tâm hợp tác và các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được...

Biểu tượng minh chứng cho đối thoại và hợp tác

Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những biến động lớn chưa từng có kể từ sau chiến tranh lạnh, thể hiện qua “ba cuộc khủng hoảng mang tính nền tảng.

Đó là, khủng hoảng về trật tự quốc tế, khủng hoảng về mô hình phát triển và khủng hoảng về lòng tin chiến lược” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận định trong phát biểu tại Đối thoại Shangri-la vừa qua.

Trưởng đoàn các nước ASEAN và Nga tham dự Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) ASEAN - Nga hồi tháng 4. Ảnh: BNG

Được tổ chức sau gần 5 năm kể từ hội nghị trực tuyến tháng 10/2021, hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi phạm vi một sự kiện kỷ niệm thông thường và mang tầm vóc lịch sử.

Hội nghị thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của hai bên đối với mối quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, cho thấy sự coi trọng của Nga đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như sự coi trọng của ASEAN đối với vai trò và vị thế Nga ở khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, hội nghị là biểu tượng minh chứng cho việc đối thoại và hợp tác luôn là phương thức hữu hiệu nhất đóng góp vào kiến tạo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ cho phát triển.

Hội nghị sẽ thông qua rà soát toàn diện quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga thời gian qua, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế, rào cản hợp tác, đề xuất định hướng mới, lĩnh vực trọng tâm, biện pháp đột phá để tăng cường hợp tác. Đặc biệt là lĩnh vực an ninh năng lượng cũng như khai thác cơ hội tăng cường liên kết, hội nhập, tạo không gian phát triển mới giữa hai khu vực Á - Âu sẽ được bàn thảo.

Các lãnh đạo ASEAN - Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin chiến lược, cùng ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hội nghị dự kiến sẽ thông qua các văn kiện bản lề định hướng hợp tác ASEAN - Nga trong giai đoạn tới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của cả ASEAN và Nga trong tình hình mới.