Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 8-10/10.

Đây là chuyến thăm Lào và Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Đáng chú ý, chuyến thăm Lào diễn ra sau khi Quốc hội nước này vừa kiện toàn nhân sự Thủ tướng.

Chuyến thăm Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, cuối năm 2025, hai bên thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định sự nhất quán trong việc coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt có một không hai giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đồng thời triển khai cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 5-10 tỷ USD trong vài năm tới.

Chuyến thăm Campuchia diễn ra khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, một chặng đường có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia, chuyến thăm tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam - Campuchia đã được xây dựng và vun đắp trên nền tảng tình hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và những lợi ích chiến lược chung, trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.