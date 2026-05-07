Chuyến công tác được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Tháp tùng Thủ tướng có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn.

Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội 14.

Ngoài ra, việc Thủ tướng tham dự còn khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của ASEAN.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”. Đây là hội nghị cấp cao thường niên đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines, mang ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2015-2025.

Trong khuôn khổ hội nghị và các cuộc họp liên quan, chủ đề này sẽ được thảo luận xoay quanh ba ưu tiên lớn: nền tảng về hòa bình và an ninh; các hành lang thịnh vượng; trao quyền cho người dân.

Đây là lần đầu tiên sẽ có 11 nguyên thủ/người đứng đầu chính phủ tham dự, sau khi Timor-Leste được kết nạp vào năm 2025.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước ASEAN nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Đây cũng sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới.

Trả lời báo chí, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III cho biết, phía Philippines kỳ vọng hội nghị sẽ thông qua "Nghị định thư Cebu" nhằm sửa đổi Hiến chương của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Theo Đại sứ Francisco, trong năm nay, các quốc gia ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức mới. Vì vậy, ngay từ đầu năm, các Bộ trưởng Ngoại giao đã thảo luận về các xung đột khu vực đang diễn ra trên thế giới và tác động đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của khu vực.

Trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn trên thế giới, Đại sứ kỳ vọng, các cuộc thảo luận này sẽ tiếp tục được nâng lên ở cấp cao hơn - cấp nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ.

Đại sứ cho rằng một trong những thế mạnh của ASEAN là sự đa dạng của các quốc gia thành viên. Mỗi nước đều có những điểm mạnh riêng, có thể đóng góp vào thảo luận chung, đồng thời học hỏi từ thế mạnh của các nước khác để khắc phục những hạn chế.

Với Việt Nam, Đại sứ đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng qua từng năm, đồng thời kỳ vọng Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm giúp khu vực duy trì tăng trưởng và phát triển kinh tế trước những thách thức mà ASEAN đang đối diện.

Đại sứ cũng đánh giá cao việc Việt Nam kiên trì thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế...