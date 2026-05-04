Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội 14 và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Ngày 7/5, các cuộc họp trù bị sẽ diễn ra gồm: cấp Bộ trưởng Ngoại giao, hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế, Hội nghị chung Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế.

Dù đối mặt nhiều thách thức, ASEAN tiếp tục củng cố Cộng đồng trên cơ sở thành quả giai đoạn 2015-2025, bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược, hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. ASEAN duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm, song cũng phải đối mặt nhiều thách thức cả từ bên trong và bên ngoài.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, Philippines đặt ra 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 là: Củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh; mở rộng các hành lang thịnh vượng; thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 là 1 trong 2 cuộc họp định kỳ hàng năm của lãnh đạo ASEAN trong năm 2026, là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN.

Philippines đề nghị hội nghị lần này tập trung trao đổi 3 nội dung về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN; đồng thời, khẳng định tiếp tục thúc đẩy thực hiện các trọng tâm và ưu tiên chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì đà cho xây dựng Cộng đồng theo các mục tiêu và kế hoạch của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines và các nước ASEAN đóng góp vào thành công chung của Hội nghị.