Theo quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Các Phó trưởng Ban chỉ đạo là: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng (Phó Trưởng ban thường trực), Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

Các ủy viên gồm: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (ủy viên thường trực); Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng, Chánh Văn phòng 701 (ủy viên thư ký).

Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, nhiệm vụ giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Ban chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành trong triển khai các chương trình, kế hoạch về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng.

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Việt Nam là một trong những dân tộc chịu nhiều đau thương, mất mát nhất do hậu quả chiến tranh, bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học. Diện tích đất đai bị ô nhiễm bom mìn rất lớn. Bom mìn sau chiến tranh đã cướp đi mạng sống của hơn 40 nghìn người vô tội, làm trên 60 nghìn người bị thương.

Sau 15 năm thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, bom mìn đạt được nhiều kết quả.

Các nạn nhân bom mìn, các đối tượng bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ y tế, dạy nghề, tạo việc làm. 100% người khuyết tật nặng là nạn nhân bom mìn được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Chương trình cũng xây dựng cơ sở dữ liệu nạn nhân bom mìn, phát triển mạng lưới hỗ trợ nạn nhân...

Việt Nam trở thành hình mẫu về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Hợp tác quốc tế về rà phá bom mìn là thông điệp của một Việt Nam trân trọng giá trị hòa bình.