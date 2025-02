Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand cùng thưởng thức món bánh đặc trưng của New Zealand, với 3 loại quả ăn kèm mà New Zealand đang hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam.