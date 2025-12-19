Những viên gạch đầu tiên cho các công trình tương lai

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sáng 19/12, ở điểm cầu Trung tâm đô thị thể thao Olympic, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là hoạt động tiếp nối 2 đợt khởi công, khánh thành hạ tầng lớn trong năm 2025.

Trong đợt này, cả nước có 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng vốn hơn 378.000 tỷ đồng và 148 công trình được khởi công với tổng vốn trên 3 triệu tỷ đồng.

Theo Thủ tướng, đây là những công trình dự án, với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng chỉ ra 3 “điểm nhất” tại các dự án lần này là: Có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỷ đồng); nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%); có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn khoảng 925.000 tỷ đồng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Đức Nguyễn

Sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia trong năm 2025, cả nước đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 3,8 triệu tỷ đồng (74,6%), nguồn vốn nhà nước là 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%). Gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

“Những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng “vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ” của con người và dân tộc Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh. Đáng chú ý, trong các dự án trên có những công trình “lớn chưa từng có”, “lần đầu tiên”, mang “ý nghĩa lịch sử”.

“Chúng ta khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn “vượt thời đại” như siêu dự án sân bay Gia Bình. Các công trình “vươn ra biển lớn” như cảng Hòn Khoai, Khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Chúng ta triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Làng thể thao Olympic, nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, các dự án phục vụ APEC năm 2027 tại Phú Quốc…”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, đây chính là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

5 “đảm bảo” trong đầu tư, phát triển

Cũng theo Thủ tướng, các dự án được khởi công, khánh thành thời gian qua trải dài trên khắp mọi miền của Tổ quốc, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực với 5 sự khẳng định quan trọng.

Thứ nhất, việc này khẳng định tầm nhìn chiến lược, đột phá và sự trưởng thành, lớn mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; năng lực tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai là khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng hạ tầng chiến lược của đất nước; thể hiện tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam và khát vọng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Thứ ba là khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội trong mọi lĩnh vực để phát triển đất nước.

Thứ tư, việc này cũng khẳng định quan điểm "dân là gốc" và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho mọi chủ thể trong xã hội, cuối cùng là phục vụ nhân dân, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thứ năm là khẳng định truyền thống văn hóa con người Việt Nam tự lực, tự cường “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả cụ thể, lượng hóa, cân đong đo đếm được” và tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; “đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 6 bài học kinh nghiệm lớn, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo, để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục là một trong ba đột phá chiến lược.

Thủ tướng cũng chỉ đạo 5 "đảm bảo" các công trình, dự án lớn trên cả nước như: Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu.

Bên cạnh đó, các dự án được đảm bảo nguồn lực, nguồn cung vật liệu, tiến độ, chất lượng công trình; đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân, nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không đội vốn, không tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Việc đầu tư đến đâu phải thấy hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.