Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Về nguồn cung bất động sản, trên địa bàn cả nước có 3.297 dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, đất nền, có quy mô 5,9 triệu căn và tổng mức đầu tư là 7,42 triệu tỷ đồng.

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có 218 dự án, quy mô gồm 10,8 nghìn căn và tổng mức đầu tư 1,86 triệu tỷ đồng (112 dự án đã hoàn thành, 74 dự án đang triển khai và 32 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng có 223 dự án, tổng mức đầu tư là 544,3 nghìn tỷ đồng (138 dự án đã hoàn thành, 65 dự án đang triển khai và 20 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Ảnh: Nhật Bắc

Từ năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản đã từng bước phục hồi và phát triển trở lại với lượng giao dịch tăng tương ứng ở nhiều loại hình, phân khúc bất động sản khác nhau, với khoảng 537.000 đến 785.000 giao dịch/năm.

Về giá bất động sản, trong những năm gần đây, giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền (để người dân xây dựng nhà ở) có mức tăng bình quân khoảng 10-15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%.

Giá các loại hình bất động sản khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, văn phòng, khu công nghiệp đều tăng qua các năm, mức tăng bình quân 5-10%/năm và thấp hơn nhiều so với mức tăng giá nhà ở, đất ở.

Cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn. Trong đó, 193 dự án đã hoàn thành, quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn; 305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 354.187 căn.

Riêng trong năm nay, cả nước đã hoàn thành 102.388/100.275 căn (đạt 102%); khởi công 85 dự án với quy mô 91.431 căn.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa của phát triển nhà ở xã hội, thể hiện tính nhân văn, tình dân tộc, nghĩa đồng bào; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu người dân và góp phần kéo giảm giá bất động sản; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Thị trường bất động sản và nhà ở thương mại cũng có những tiến bộ, chuyển biến, từng bước phục hồi. Thủ tướng đánh giá đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của các cơ quan, địa phương.

Bên cạnh đó, thị trường còn một số vướng mắc, khó khăn.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các địa phương, xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu, hoàn thành trong quý 1 năm 2026 (gồm cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước).

Ảnh: Nhật Bắc

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc thể chế, trong đó có chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội linh hoạt, dễ dàng cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá bất động sản, trong đó kiểm soát ngay từ chi phí đầu vào; thúc đẩy ra đời trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao; thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý rà soát, điều chỉnh quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện luồng ưu tiên cho thủ tục nhà ở xã hội, cắt giảm 50% thủ tục hành chính… Các dự án nhà ở xã hội phải bảo đảm đầy đủ các hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp lớn phát huy trách nhiệm xã hội, chủ động, tích cực nhận nhiệm vụ, triển khai các dự án được các địa phương giao trong việc phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông cổ vũ, động viên các doanh nghiệp bất động sản hoạt động đúng pháp luật, làm giàu chính đáng và phát huy trách nhiệm xã hội, đồng thời phê phán, lên án các hành vi vi phạm.