Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Christopher Luxon về những thành tựu tích cực New Zealand đạt được trong ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Ông cảm ơn những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Christopher Luxon đối với quan hệ hai nước, đặc biệt trong việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên của New Zealand và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand. Thủ tướng Christopher Luxon chúc mừng sự phát triển ấn tượng của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao New Zealand là một trong những đối tác tin cậy, đã hỗ trợ Việt Nam từ rất sớm trong đào tạo tiếng Anh, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức trên nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.

Trên nền tảng tin cậy chính trị và quan hệ đối tác hiệu quả, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tập trung triển khai 6 định hướng lớn trong thời gian tới. Theo đó, hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn, thông qua tăng cường giao lưu, nâng cao năng lực trên biển, hải quân và an ninh hàng hải.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ USD; tạo thuận lợi hơn nữa cho các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau; hợp tác chặt chẽ để thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng là thành viên.

Thủ tướng New Zealand đánh giá cao vai trò Chủ tịch luân phiên CPTPP của Việt Nam trong năm 2026 và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò này.

Hai Thủ tướng cũng chia sẻ các biện pháp của mỗi nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với biến động của giá nhiên liệu, gồm các chính sách tài khóa, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người dân.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, thúc đẩy mô hình nông nghiệp phát thải thấp và phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió và điện mặt trời.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị New Zealand tiếp tục mở rộng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước; đồng thời cùng thúc đẩy để sớm có đường bay thẳng và các đường bay nối chuyến thuận tiện hơn giữa Việt Nam và New Zealand, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và giao lưu nhân dân.

Hai Thủ tướng bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp hiện nay tác động tiêu cực tới kinh tế các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và New Zealand, làm tăng giá nhiên liệu, vận chuyển và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Christopher Luxon cũng chia sẻ đánh giá về tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh khu vực. Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục trao đổi, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.