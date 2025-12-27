Chiều 27/12, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của hơn 2.200 đại biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, Trịnh Thị Thủy đồng chủ trì hội nghị.

Nhiệm kỳ 2021-2025 được đánh giá là giai đoạn đặc biệt của ngành VHTTDL khi phải đối mặt với những tác động nặng nề của đại dịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều khó khăn, toàn ngành đã từng bước vượt qua thách thức, đồng thời thiết lập những nền tảng quan trọng cho phát triển lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong nhận thức về vai trò của văn hóa theo hướng sâu sắc và toàn diện hơn. Ngành đã chuyển từ tư duy làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa bằng công cụ pháp luật, từ khai thác tài nguyên sang phát huy giá trị, từ cách làm theo phong trào sang tiếp cận chính sách bài bản.

Theo Bộ trưởng, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có nhiều chuyển biến rõ nét; di sản văn hóa tiếp tục được bảo vệ, phát huy và tỏa sáng. Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở được triển khai, lấy người dân làm trung tâm, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng con người Việt Nam tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc.

Năm 2025, Bộ VHTTDL tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiêu biểu là chuỗi sự kiện hướng tới 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cùng với đó, các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, văn hóa số, kinh tế sáng tạo bước đầu hình thành hệ sinh thái; thể thao thành tích cao có bước tiến rõ rệt; thể thao quần chúng phát triển sâu rộng. Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho tương lai

Phát biểu tham luận tại hội nghị Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh quan điểm đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, coi văn hóa là trụ cột song hành với tăng trưởng kinh tế.

Đại diện đến từ Ninh Bình mang đến câu chuyện kinh tế di sản, trong đó di sản được nhìn nhận như tài sản chiến lược, tạo sinh kế và nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương. Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội Phạm Tuấn Long chia sẻ kinh nghiệm chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, lan tỏa giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực mềm ngày càng gay gắt.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tập trung vào vấn đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng, lĩnh vực đang trở thành môi trường văn hóa thứ hai của xã hội, tác động sâu sắc đến nhận thức, lối sống, đặc biệt là giới trẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả nổi bật của ngành VHTTDL trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ. Thủ tướng nhấn mạnh 9 điểm sáng nổi bật, trong đó có việc chuyển mạnh từ tư duy làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa; đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; coi văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cùng nhiều hoạt động quy mô lớn như triển lãm thành tựu đất nước, các chương trình nghệ thuật, concert quốc gia đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Khái quát thành tựu của ngành, Thủ tướng dùng những cụm từ giàu hình ảnh: văn hóa chiều sâu, lan tỏa; thể thao trọng tâm, trọng điểm; du lịch tăng tốc, đột phá; truyền thông lan toả; nội bộ thương yêu giúp đỡ; thành tựu nâng tầm, nâng hạng.

Năm 2026 được xác định là năm bản lề, mở đầu giai đoạn phát triển mới gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thủ tướng yêu cầu ngành VHTTDL tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Thủ tướng nhấn mạnh phương châm phát triển trong 32 chữ: Thể chế cạnh tranh, hạ tầng hiện đại, con người thông minh, kết nối toàn cầu, thành tựu tỏa sáng, bộ máy tinh gọn, nhân dân hưởng thụ, bạn bè ngưỡng mộ.

Tiếp thu chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định toàn ngành sẽ cụ thể hóa các định hướng lớn thành chương trình, kế hoạch hành động rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, quyết tâm đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước.