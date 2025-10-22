Chuyến công tác của Thủ tướng diễn ra từ ngày 25-28/10. Đây là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và các nước đối tác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cùng nhiều khách mời là lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.

Lãnh đạo các nước sẽ đánh giá kết quả hợp tác ASEAN trong năm 2025 với chủ đề “bao trùm và bền vững”, định hướng xây dựng Cộng đồng ASEAN thời gian tới.

Đặc biệt nhân dịp này, lãnh đạo các nước sẽ ký tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào ASEAN.

Tại các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác (ASEAN+1, ASEAN+3, cấp cao Đông Á), lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác sẽ kiểm điểm và định hướng thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, đặc biệt tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đang được quan tâm hiện nay như thương mại, đầu tư, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai... Các lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực.

Một loạt các sự kiện dự kiến diễn ra dịp này, như Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản (MJC), Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS) 2025, Hội nghị lãnh đạo cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 và hội nghị cấp cao các nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP).

Sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN khẳng định là hình mẫu thành công về hợp tác và liên kết khu vực, với vai trò và uy tín ngày càng cao. ASEAN đẩy mạnh hợp tác nội khối một cách toàn diện và đi dần vào chiều sâu, mở rộng và tăng cường quan hệ với nhiều đối tác trên thế giới, khởi xướng thành công và giữ vai trò chủ đạo trong nhiều cơ chế hợp tác khu vực.

Năm 2025, ASEAN kỷ niệm 10 năm hình thành cộng đồng, bước vào năm cuối cùng triển khai các Kế hoạch Tổng thể 2025.

Để chuẩn bị cho sự phát triển trong giai đoạn mới, ASEAN đã thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng 4 chiến lược triển khai về chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 (Kuala Lumpur, tháng 5/2025) hướng tới xây dựng một “ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm”.

Hiện nay, ASEAN đang ưu tiên xây dựng lộ trình, xác định các ưu tiên, trọng tâm để thúc đẩy toàn diện, hiệu quả các văn kiện trên.