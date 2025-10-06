Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể như sau:

Thành viên Chính phủ Địa phương theo dõi Thủ tướng Phạm Minh Chính Thành phố Hà Nội TPHCM Thành phố Cần Thơ Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình Thành phố Hải Phòng Quảng Ninh Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Nghệ An Hà Tĩnh Phó Thủ tướng Lê Thành Long An Giang Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc Gia Lai Đắk Lắk Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn Phú Thọ Sơn La Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng Quảng Trị Phó Thủ tướng Mai Văn Chính Đồng Tháp Tây Ninh Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang Thái Nguyên Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang Thành phố Đà Nẵng Hưng Yên Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung Thành phố Huế Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn Đồng Nai Ninh Bình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Vĩnh Long Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng Điện Biên Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên Lạng Sơn Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh Cao Bằng Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng Lai Châu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng Quảng Ngãi Bộ trưởng Dân tộc Tôn giáo Đào Ngọc Dung Thanh Hóa Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng Lâm Đồng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn Cà Mau Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan Bắc Ninh Bộ trưởng Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà Lào Cai Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong Tuyên Quang Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh Khánh Hòa

Các thành viên Chính phủ có nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương định kỳ hàng quý (hoặc khi cần thiết) theo hình thức phù hợp; báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc, trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Các thành viên Chính phủ trực tiếp chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc tại địa phương được phân công làm việc, đồng thời tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Bên cạnh đó, thành viên Chính phủ đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và 2 con số trong những năm tới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Thành viên Chính phủ làm việc với địa phương để xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện các nhiệm vụ khác...

Đồng thời, thành viên Chính phủ có quyền yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, phân công cán bộ phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đoàn công tác.