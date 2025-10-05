Sáng nay, phát biểu kết luận hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quý 4 cần tăng tốc, bứt phá trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, nhưng thách thức nhiều hơn thời cơ.

Thủ tướng yêu cầu các chỉ tiêu đã hoàn thành cần được thực hiện tốt hơn, các chỉ tiêu gần đạt phải được hoàn thành, đồng thời tuyệt đối không chủ quan, lơ là hay mất cảnh giác.

Mục tiêu là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài và bội chi ngân sách. Đặc biệt, cần tập trung tăng thu, tiết kiệm chi để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh: Phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy sâu sắc, hành động quyết liệt, giữ vững bản lĩnh, kiên định mục tiêu, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Ảnh: Nhật Bắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ ra các hạn chế như áp lực điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, đặc biệt về lãi suất, tỷ giá và lạm phát do tác động từ biến động bên ngoài, nhất là chính sách thuế quan, thương mại của các nước.

Thị trường bất động sản tuy đã cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, giá nhà đất ở mức cao. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp ở một số nơi, nhất là dịp cuối năm.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn bất cập, đặc biệt trong bố trí cán bộ, kết nối dữ liệu số và chuyển đổi số. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp.

Về định hướng, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao", bám sát phương châm chỉ đạo điều hành bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Mục tiêu là phấn đấu tăng trưởng trên 8%.

Đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị (các nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72), kịp thời trình Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện.

Trong triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Hoàn thành chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc trước 10/10. Rà soát sắp xếp cán bộ xã phù hợp chuyên môn; nâng cao chất lượng cán bộ...

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém. Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Về một số nhiệm vụ quan trọng trong quý 4, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án thành phần 1 dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai quyết liệt các giải pháp để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025.

Phiên họp Chính phủ với các địa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách tăng 25% so với dự toán; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công 100% kế hoạch; thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán, huy động các nguồn lực, phát hành trái phiếu công trình.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng; quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi.

Bộ Nội vụ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đánh giá cán bộ hằng tháng, hằng quý, hằng năm với cán bộ thuộc diện Chính phủ quản lý theo quy định của Đảng.

Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao khẩn trương nghiên cứu, tiếp tục đàm phán với các nước về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình giao thông...