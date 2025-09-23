Chiều 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó trưởng Ban chỉ đạo; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh - Phó trưởng Ban chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương; đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng, hiệp hội.

Hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, thị trường bất động sản và phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo

Theo các báo cáo, ý kiến tại hội nghị, thời gian qua, công tác hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban chỉ đạo đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng ban hành 22 nghị quyết, 16 chỉ thị, nhiều công điện để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, đạt những kết quả rất tích cực.

Đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn, trong đó: 165 dự án hoàn thành, quy mô 110.436 căn; 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.033 căn; 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 388.090 căn.

Trong 9 tháng đầu năm, cả nước có hơn 1.000 dự án nhà ở thương mại, trong đó 960 dự án đang triển khai xây dựng, với tổng quy mô khoảng gần 149.000 căn hộ chung cư và hơn 249.000 căn nhà ở riêng lẻ. Một số địa phương đã tích cực phát triển, hình thành các khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ về hạ tầng và chức năng, góp phần nâng cao chất lượng phát triển đô thị.

Nhiều chương trình, đề án phát triển nhà ở xã hội được tập trung triển khai.

Tổng số giao dịch bất động sản đạt khoảng hơn 430.000 giao dịch, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.

Không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương rất rõ của Đảng, Nhà nước: dứt khoát không hy sinh công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân với tinh thần "an cư lạc nghiệp"; mục tiêu lớn nhất của Đảng, Nhà nước là giành được độc lập, tự do cho dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ, Thủ tướng quyết tâm xây dựng, phát triển thị trường bất động sản ổn định, an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. "Phải chỉ rõ vướng cái gì, vướng ở đâu, vướng đến đâu, trách nhiệm của ai, cấp nào" - Thủ tướng phát biểu.

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg đến nay cơ bản hoàn thành, cả nước đã thực hiện hỗ trợ cho 34.754 hộ. Đối với việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo đã thực hiện cho 85.894 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được hoàn thành trên phạm vi cả nước sớm 5 năm 4 tháng với 334.000 căn nhà được sửa chữa, xây mới.

Theo Thủ tướng, thực hiện tốt các chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản sẽ góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững, thúc đẩy tăng trưởng cao, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; góp phần phát triển đô thị và nông thôn văn minh, hiện đại.

Muốn thực hiện mục tiêu này, các chủ thể liên quan phải chung sức đồng lòng với Chính phủ, phát huy những điểm đã làm tốt, phát hiện, tháo gỡ kịp thời, nhanh, linh hoạt, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, để góp phần tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường bất động sản, các đột phá về thể chế và hạ tầng đã, đang và sẽ được đẩy mạnh.

Vừa qua, việc tháo gỡ pháp lý đã được triển khai rất tích cực. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều chỉ đạo quan trọng về hoàn thiện thể chế, pháp luật, trong đó có một số nội dung liên quan thị trường bất động sản, chính sách nhà ở. Thủ tướng cho biết tinh thần là sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để tiếp tục ban hành văn bản phù hợp để tháo gỡ, đồng thời đã và đang sửa đổi các luật liên quan. Song song với đó là đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược để góp phần giảm chi phí đầu vào cho lĩnh vực bất động sản, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh, tăng khả năng tiếp cận của người dân với nhà ở.

Thủ tướng cho biết những nỗ lực nói trên đã đạt những kết quả tích cực.

Thị trường bất động sản đang phục hồi tích cực, góp phần hỗ trợ ngân hàng thoát nợ xấu. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay bất động sản tăng nhưng đúng hướng, kiểm soát được nợ xấu; điều này sẽ góp phần thúc đẩy thị trường trong thời gian tới đây vì cần có độ trễ. Các dự án được tháo gỡ đã phục hồi, tăng trưởng trở lại; nhà ở xã hội chuyển biến rất tích cực. Đáng lưu ý là bất động sản công nghiệp, logistics phát triển tốt.

Việc tích cực tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách giúp thị trường này phát triển lành mạnh, an toàn, đột phá nhưng bình đẳng, hiệu quả, góp phần cải thiện chỗ ở cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất cơ bản, Thủ tướng nhấn mạnh phải phấn đấu để giá nhà thương mại ở mức hợp lý, phù hợp bản chất thị trường, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam và thu nhập của người dân. Mục tiêu là người dân có điều kiện về nhà ở thuận lợi, phù hợp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Cũng theo Thủ tướng, gói tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội chưa giải ngân được nhiều.

Khẳng định phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội là vấn đề lớn, đại sự của quốc gia, của nhân dân và rất quan trọng, Thủ tướng nêu rõ quan điểm phải có nhiều giải pháp tổng thể, toàn diện và bao trùm, thông thoáng, hiệu quả. Những việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, Nhà nước và doanh nghiệp, người dân, giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác.

Thủ tướng cũng chỉ đạo một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Ông nhấn mạnh cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Những gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì luật hóa. Những vấn đề còn đang biến động thì xây dựng quy định dưới luật để điều chỉnh.