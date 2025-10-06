Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy 1 tháng nắm quyền. Ảnh: EFE/EPA

Ông Lecornu là Thủ tướng Pháp thứ 7 dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron. Ông được bổ nhiệm vào ngày 9/9 giữa lúc Pháp đang gặp khủng hoảng chính trị, khi người tiền nhiệm Francois Bayrou bị lật đổ vì đề xuất cắt giảm ngân sách.

Sáng 6/10, ông Lecornu đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Macron và được chấp thuận. Theo báo Guardian, việc ông Lecornu từ chức là động thái gây kinh ngạc và chưa từng có tiền lệ, đánh dấu một bước ngoặt lớn khác trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Pháp.

Sau khi tin thủ tướng từ chức được loan báo, cổ phiếu Pháp và đồng Euro giảm mạnh. Đảng Quốc gia cực hữu ngay lập tức kêu gọi Tổng thống Macron triệu tập một cuộc bầu cử quốc hội bất thường.

Trước đó, sau nhiều tuần tham vấn với các đảng phái chính trị trên toàn quốc, ông Lecornu, một đồng minh thân cận của Tổng thống Macron, đã bổ nhiệm các bộ trưởng vào cuối ngày 5/10 và nội các mới dự kiến họp vào chiều 6/10.

Tuy nhiên, nội các mới do ông Lecornu bổ nhiệm đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cả phe đối lập lẫn các đồng minh, những người cho rằng chính phủ đó quá thiên hữu và đặt ra câu hỏi liệu bộ máy này tồn tại được bao lâu. Pháp đang chìm trong một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, khi không có đảng nào nắm giữ đa số trong Quốc hội bị chia rẽ.

Theo France24, ông Lecornu đã làm nên lịch sử với 3 kỷ lục gồm thủ tướng tại vị ngắn nhất - 27 ngày, Thủ tướng Pháp duy nhất chưa từng đưa ra tuyên bố chính sách chung nào và là người đứng đầu chính phủ tồn tại ngắn nhất - chưa đầy 12 giờ.