Tại hội nghị, đoàn kiểm tra, giám sát đã công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn cũng kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ mục đích và yêu cầu của đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị về các nội dung đã nêu trong quyết định kiểm tra, giám sát.

Đợt kiểm tra cũng sẽ phát hiện những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và những kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai thực hiện của Đảng bộ TP Hà Nội; đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế của Ban thường vụ Thành ủy về các nội dung được kiểm tra.

Từ thực tiễn đặc thù của Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư đề nghị phản ánh những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt, những kiến nghị, đề xuất với Trung ương và các cơ quan liên quan các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ 18 của TP đã đề ra.

Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ thực hiện kế hoạch, nội dung chương trình đề ra. Việc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động bình thường của các tổ chức Đảng, đơn vị được kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng về nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Tổng Bí thư yêu cầu, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và các đơn vị được kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu; chủ động bố trí thời gian làm việc thích hợp để đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư lưu ý phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự phân công, điều hành của lãnh đạo đoàn; chủ động, tập trung trong thẩm tra, xác minh, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan. Các thành viên của đoàn thực hiện chế độ bảo mật tài liệu, kỷ luật phát ngôn và thực hiện nghiêm nội quy, quy định của đoàn trong làm việc, sinh hoạt và phối hợp tại các đơn vị đến kiểm tra; đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ thực hiện cuộc kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra.

Tổng Bí thư đề nghị, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung xây dựng báo cáo theo đề cương, phụ lục kèm theo. Trong đó, việc đánh giá phải trên cơ sở kết quả thực hiện, đối chiếu với mục đích, yêu cầu của nghị quyết, các chỉ thị và các văn bản có liên quan, xác định rõ đối tượng, nội dung, số lượng, thời hạn, mục tiêu, địa chỉ cụ thể; có số liệu minh họa chi tiết cho từng nội dung báo cáo. Đặc biệt, báo cáo phải nhấn mạnh đến những điểm đột phá; những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, hiệu quả, sát thực tiễn, được nhân dân đồng tình ủng hộ để có thể nhân rộng ra các địa phương khác.

Tổng Bí thư cho hay, công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên hàng năm trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thượng tôn pháp luật, với truyền thống đoàn kết thống nhất, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ phối hợp với đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc cuộc kiểm tra, giám sát.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, TP cam kết sẽ đảm bảo tính trung thực, khách quan nhất trong báo cáo về các bước giải pháp cũng như kết quả bước đầu.

Đặc biệt, TP sẽ tổng hợp những việc có tính đột phá, sáng tạo để báo cáo đoàn kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần rút kinh nghiệm, TP cũng sẽ báo cáo trung thực để đoàn tổng hợp, trình trưởng đoàn báo cáo Bộ Chính trị.