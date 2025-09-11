Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng mới được Bộ Tư pháp công bố thẩm định.

Theo dự thảo tờ trình của Thanh tra Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

Bảo đảm phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng và hệ thống pháp luật về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngoài ra, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước...

Thanh tra Chính phủ đề xuất sửa đổi nội dung về giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai được đề xuất tăng lên 150 triệu đồng thay vì 50 triệu đồng như luật hiện hành. Việc sửa đổi này được nhìn nhận sẽ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, tài sản, thu nhập phải kê khai có kim loại quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên.

Dự luật quy định kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng thành 400 triệu đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập.

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn thông tin khác.

Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập trong năm có biến động từ 400 triệu đồng trở lên mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan. Trường hợp tài sản, thu nhập có biến động thì phải giải trình về nguồn gốc.

Thanh tra Chính phủ cho biết, có nhiều ý kiến góp ý 400 triệu đồng là quá thấp và không phù hợp với thời giá, điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

Dự thảo luật căn cứ vào quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền cũng không phù hợp do đây chỉ là quy định cho 1 lần chuyển tiền cần phải kiểm soát (giao dịch đáng ngờ). Trong khi một người có thể thực hiện nhiều lần giao dịch trong năm với mức từ 400 triệu đồng trở lên.

Vì vậy, ý kiến này đề nghị dự luật quy định mức tài sản, thu nhập có biến động trong năm từ 1 tỉ đồng trở lên cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Dự thảo luật đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương, Đảng ủy trực thuộc Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ vụ trưởng và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, đơn vị, tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng quyết định thành lập.

Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu công tác tại tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ hoạt động; chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên... doanh nghiệp nhà nước do các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý; người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập công tác tại Thanh tra Chính phủ.

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý và những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong các cơ quan đảng của tỉnh.

Thanh tra tỉnh, thành phố kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương.