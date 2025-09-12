Báo cáo về việc chuẩn bị, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết đến thời điểm này, dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về: 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Như vậy, so với dự kiến đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 7, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp 27 nội dung.

Trong đó có 15 dự án luật gồm: dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); dự án Luật Chuyển đổi số; dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); dự án Luật Thương mại điện tử; dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; dự án Luật Viên chức (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Đồng thời, 5 nội dung Chính phủ đã có tờ trình đề nghị và đang được xem xét bổ sung vào kỳ họp gồm: dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, kỳ họp được bổ sung những nội dung đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, gồm: các nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, hội nhập quốc tế...

2 phương án bố trí thời gian

Theo ông Lê Quang Tùng, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp khoảng 42 ngày, còn một số ngày thứ 7 chưa bố trí Quốc hội làm việc.

Văn phòng Quốc hội xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án bố trí thời gian.

Phương án 1, kỳ họp diễn ra 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày (như thông lệ tại các kỳ họp gần đây). Đợt 1 là 28 ngày (từ ngày 20/10-22/11); đợt 2 là 14 ngày (từ ngày 1-18/12, dự phòng ngày 19/12).

Phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12/12, dự phòng ngày 13/12).

Ông Tùng cho biết phương án 2 tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026.

Cũng theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tại kỳ họp dự kiến bố trí thảo luận tổ 0,25 ngày/dự án và thảo luận hội trường 0,5 ngày/dự án. Ngoài ra, một số dự án có điều chỉnh thời gian thảo luận tổ, hội trường dài hơn/ngắn hơn thông thường để bảo đảm sự linh hoạt, phù hợp với tính chất, nội dung; bố trí 1 ngày đầu tháng 11 để Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Văn phòng Quốc hội dự kiến thời gian là 2 ngày (giảm 1 ngày so với dự kiến ban đầu).

Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự vào thời gian đầu kỳ họp.

Phát biểu về dự kiến các nội dung trình Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết Chính phủ sẽ trình 113 hồ sơ tài liệu, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết. Chính phủ đang làm việc liên tục ngày đêm để chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội.

Phó Thủ tướng cho rằng trong số các luật có 2 luật hết sức quan trọng là Luật Đất đai và Luật Quy hoạch. Theo ông, Luật Đất đai vẫn "khó quá", còn ý kiến khác nhau và sẽ có một phiên họp trong Chính phủ về nội dung này, và nếu vẫn còn vấn đề sẽ báo cáo Bộ Chính trị, các cơ quan và Quốc hội.

Chính phủ cũng đề nghị bổ sung vào kỳ họp các nội dung: sửa đổi một số điều của Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên công nghiệp; tờ trình và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong nghị quyết của Bộ Chính trị về y tế, giáo dục.

Về cách thức tiến hành kỳ họp, Phó Thủ tướng nhất trí chọn phương án 2 (họp liên tục 42 ngày), lý do vì công việc rất nhiều nên cần đảm bảo tính liên tục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cuối năm nay có nhiều công việc cần dồn sức tập trung, trong đó có việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông đề nghị Quốc hội họp liên tục và bố trí họp cả thứ 7 để rút ngắn thời gian.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý về chất lượng các văn bản luật, nghị quyết. Tài liệu phải gửi trước cho đại biểu Quốc hội để đảm bảo thời gian nghiên cứu, cho ý kiến.

Từ nay đến kỳ họp chỉ còn 38 ngày, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, bộ, ngành vào cuộc hết sức quyết liệt. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, bộ, ngành cũng cần vào cuộc khẩn trương. Ông cũng đề nghị Chính phủ rà soát thật kỹ, xem xét các luật, nghị quyết chuẩn bị có đủ điều kiện để thông qua.

"Làm gì thì làm, chúng ta không được bỏ sót Luật Đất đai (sửa đổi), vì Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến. Trung ương cho ý kiến gì thì chúng ta làm, tháo gỡ về các vấn đề đó..." - Chủ tịch Quốc hội lưu ý. Ông cũng cho rằng với Luật Đất đai và Luật Quy hoạch, nếu kỳ họp thứ 10 không thông qua được sẽ rất khó khăn cho chính quyền địa phương 2 cấp....