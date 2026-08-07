Theo The Nation, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 7/8 đã tham dự cuộc họp đánh giá tình hình sau vụ xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi. Vụ việc khiến 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, trong khi nghi phạm là một học sinh 14 tuổi.

"Báo cáo ban đầu cho thấy nghi phạm đã chịu áp lực về việc học trong thời gian dài. Người bà của nghi phạm là một cựu giáo viên, được cho là đặt kỳ vọng cao và nghiêm khắc trong chuyện học hành. Một người bạn thân cũng nói với cảnh sát rằng nghi phạm đã nhiều lần đề cập đến áp lực mà mình phải chịu. Dựa trên các tình tiết, có thể nhận định vụ việc không phải hành động bộc phát, mà được lên kế hoạch theo từng giai đoạn và có mục tiêu rõ ràng", ông Anutin thông tin.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Tuy nhiên, cảnh sát hiện vẫn chưa công bố kết quả điều tra chính thức về động cơ gây án. Thủ tướng Anutin nhấn mạnh rằng lực lượng chức năng và pháp y cần tiếp tục kiểm tra kỹ các bằng chứng trước khi đưa ra kết luận.

Theo số liệu được ông Anutin công bố vào chiều 7/8, có tổng cộng 8 người đã thiệt mạng trong vụ việc, gồm 2 ông bà, bản thân nghi phạm, 5 giáo viên và học sinh. Ngoài ra, có hơn 30 người bị thương, bao gồm 9 trường hợp nghiêm trọng, các nạn nhân đang được theo dõi tại Bệnh viện Phranangklao và Bệnh viện Phramongkutklao.

"Việc cảnh sát tiến vào không phải nguyên nhân khiến nghi phạm tự sát. Hành động dứt khoát của lực lượng hành pháp đã ngăn chặn tình hình leo thang, bởi khẩu súng của nghi phạm vẫn còn đạn ở thời điểm tự cô lập mình", ông Anutin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng kêu gọi người dân thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, bao gồm cáo buộc nghi phạm 14 tuổi từng xem video về các vụ xả súng tại trường học ở nước ngoài hoặc đã luyện tập sử dụng súng.

Theo truyền thông Thái Lan, một nam sinh 14 tuổi đã lấy trộm khẩu súng ngắn của người ông rồi bắn chết ông bà mình tại nhà ở huyện Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi. Nghi phạm sau đó tới trường Debsirin Nonthaburi để tiếp tục xả súng. Trong quá trình này, nghi phạm đã cố thủ trên tầng ba trường học, rồi tự sát khi cảnh sát tiến vào.