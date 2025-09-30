Trong bản tin Thời sự tối nay của Đài truyền hình Việt Nam cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ bị thiệt hại do bão.

Bão số 10 đổ bộ vào nước ta với cường độ mạnh, di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây thiệt hại lớn. Mưa lũ sau bão diễn biến phức tạp ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều khu vực bị ngập lụt, hệ thống đê điều bị đe dọa, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá rất cao.

Trước tình hình này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ.

Tổng Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ gây ra.

Tổng Bí thư yêu cầu bảo đảm cuộc sống cơ bản cho người dân các vùng bị ảnh hưởng, không để diễn ra tình trạng người dân đói, rét, không có chỗ ở; bảo đảm điều kiện để các thầy cô giáo và học sinh được đến trường; phát huy vai trò của quân đội, công an, lực lượng đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê điều và các hồ chứa nước.

Tổng Bí thư lưu ý, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước; nhanh chóng khôi phục hệ thống đường giao thông, đường điện, viễn thông, không để các địa phương bị chia cắt, mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu có phương án đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong mùa mưa lũ, nhất là triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, lương thực.

Đồng thời, có phương án hỗ trợ y tế kịp thời; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh bệnh tật, và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Cũng trong chiều nay, tại tỉnh Hà Tĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư gửi tới cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do bão lũ gây ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng, tập trung cao độ khắc phục kịp thời những hậu quả bão số 10.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, ổn định, chăm lo đời sống cho nhân dân và khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh Hà Tĩnh cần quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống bệnh dịch sau mưa lũ, khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, lớp, nơi khám, chữa bệnh cho nhân dân...

Ghi nhận các đề xuất kiến nghị của tỉnh, Thường trực Ban Bí thư cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.