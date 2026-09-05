Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Chính phủ hai nước cùng hợp tác chặt chẽ, làm sâu sắc hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Việt Nam ủng hộ Chính phủ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng thống Min Aung Hlaing đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, chia sẻ mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tổng thống khẳng định trân trọng và giữ gìn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Myanmar, do các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng và vun đắp. Ông cho rằng hai nước đang có nhiều điều kiện thuận lợi để đưa quan hệ bước sang giai đoạn phát triển mới...

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước các bước tiến trong quan hệ song phương, trong đó có việc Đại sứ mới của hai nước đã trình Quốc thư và tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao.

Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy sớm nối lại các cơ chế hợp tác quan trọng

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai

Hai bên nhất trí tăng cường thúc đẩy, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy...

Trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Min Aung Hlaing cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác và bổ trợ cho nhau.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam sẵn sàng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực Myanmar đang quan tâm. Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Myanmar, mong muốn Việt Nam tăng cường mở rộng đầu tư vào lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, đầu tư hạ tầng.

Thủ tướng mời Tổng thống Min Aung Hlaing sang Việt Nam dự hội nghị cấp cao CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) và chủ trì hội nghị cấp cao ACMECS (Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong) vào tháng 11/2026 tại Hà Nội

Hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy toàn diện hợp tác trong các lĩnh vực khác, đặc biệt kết nối hạ tầng, giao thông hàng không, thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, nhằm bồi đắp tình cảm, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam và Myanmar cần sớm khôi phục đường bay thẳng và xây dựng các sản phẩm du lịch chung, trong đó có du lịch tâm linh và du lịch chữa bệnh, đồng thời mở rộng kết nối điểm đến du lịch với các quốc gia trong Tiểu vùng Mekong mở rộng.

Về hợp tác khu vực, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Myanmar trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, hòa giải. Việt Nam sẽ phối hợp với các nước thành viên ASEAN duy trì tiếp xúc, thúc đẩy đối thoại xây dựng với Myanmar.

Tổng thống Myanmar cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam

Tiếp Tổng thống Myanmar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar; mong muốn Myanmar hòa bình, ổn định và phát triển.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định luôn coi trọng và gìn giữ quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Việt Nam, cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Myanmar trong quan hệ song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong quá trình Myanmar xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar đã chia sẻ về vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của mỗi nước.

Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Tổng thống Myanmar đánh giá cao vai trò, đóng góp của Quốc hội Việt Nam vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đồng hành cùng Chính phủ hai nước hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đang tập trung cao độ hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định các vấn đề chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp và những lời chúc tốt đẹp dành cho đất nước và nhân dân Myanmar

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thông qua tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Myanmar quan tâm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Myanmar.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn, ủy ban, nhóm nghị sĩ quốc hội, nhất là kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng thống chuyển lời của Chủ tịch Hạ viện Myanmar mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Myanmar để trao đổi về phương hướng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước

Hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả thoả thuận hợp tác ký kết giữa Quốc hội hai nước và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giám sát có hiệu quả tiến độ thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ sự tham gia của Myanmar tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); đồng thời tăng cường phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.