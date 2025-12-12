Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về các bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia thời gian qua, nhất trí sớm chính thức thông qua chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030 nhằm đề ra các định hướng cụ thể cho từng lĩnh vực trụ cột.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Nhật Bắc

Hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại gạo, biển và đại dương, trong đó ưu tiên hợp tác dầu khí giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Petronas của Malaysia, hợp tác đánh cá chung và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan gần đây. Hai Thủ tướng mong muốn các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tiến hành đối thoại, giải quyết hòa bình.

Lãnh đạo hai nước thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN khác củng cố đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy các cơ chế của ASEAN để thúc đẩy đối thoại, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực.

Trước đó, vào trưa nay, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước bước tiến đặc biệt quan trọng của quan hệ song phương hai nước thời gian qua cũng như hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Ngoại giao hai nước nói riêng.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia. Ảnh: BNG

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 8 để chính thức thông qua chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2026-2030.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, thúc đẩy hợp tác nghề cá, sớm ký mới bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, thủy sản và an ninh lương thực.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực Halal, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng Malaysia đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 với việc triển khai thành công nhiều sáng kiến mới và thúc đẩy giải quyết các vấn đề khu vực.

Hai bên đã trao đổi về một số diễn biến gần đây của khu vực, quốc tế, đặc biệt bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan. Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp cùng các nước thành viên ASEAN giữ vững đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế của ASEAN để thúc đẩy hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tiến hành đối thoại, giải quyết hòa bình, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển khu vực và trên thế giới.