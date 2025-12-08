Chiều nay, trả lời câu hỏi của VietNamNet đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng bùng phát giữa Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới hai nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan hiện nay".

Là quốc gia láng giềng và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam kêu gọi hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục đối thoại, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Người phát ngôn cho biết: "Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại và thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước nhằm sớm khôi phục hòa bình, hợp tác trên biên giới theo tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực”.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo sát và sẽ tiếp tục đóng góp vào giải pháp hòa bình nhằm giải quyết căng thẳng; kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế, đối thoại, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và tuân thủ thỏa thuận hòa bình.

Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các nỗ lực giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình; cho rằng ổn định lâu dài là biện pháp tốt nhất cho cả Campuchia và Thái Lan và vì đoàn kết ASEAN, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Cuối tuần qua, tại biên giới Thái Lan và Campuchia đã xảy ra nhiều vụ giao tranh giữa lực lượng hai nước. Quân đội Thái Lan đã điều động tiêm kích F-16.

Sau khi tình hình căng thẳng biên giới leo thang, cả Campuchia và Thái Lan đã đồng thời tiến hành các hoạt động sơ tán quy mô lớn, đồng thời đóng cửa hàng trăm trường học ở các khu vực có nguy cơ.

Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7 xảy ra xung đột biên giới khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Hai bên sau đó ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.