Các lãnh đạo chia sẻ sự quan ngại trước tác động sâu sắc và toàn diện của biến động địa chính trị phức tạp thời gian qua, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông đối với khu vực.

Để ứng phó với tác động của khủng hoảng, lãnh đạo ASEAN nhất trí cần tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác nhằm nâng cao tự chủ chiến lược. ASEAN cần có tiếng nói chung mạnh mẽ về các vấn đề quốc tế then chốt, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, với mục tiêu bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt và định hình thay đổi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Trưởng đoàn tham dự phiên họp hẹp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: Nhật Bắc

Theo đó, Thủ tướng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới.

Thứ nhất, ASEAN cần đi tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế. ASEAN cần tích cực góp phần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên thế giới cũng như trong khu vực. Ở Biển Đông, ASEAN cần nỗ lực cùng Trung Quốc bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC, sớm đạt COC hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 theo lộ trình thỏa thuận.

Thứ hai, trong một thế giới đầy biến động, ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Từ bài học Trung Đông, Thủ tướng đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là các khuôn khổ hợp tác với các đối tác, để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa.

Thứ ba, nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay.

Trước cạnh tranh nước lớn và sức ép chọn bên, ASEAN càng cần củng cố đoàn kết, thống nhất và ứng xử cân bằng với các đối tác. ASEAN phải giữ vững vai trò trung tâm, định hình chương trình nghị sự tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời tiếp tục mở rộng không gian phát triển thông qua thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các đối tác tiềm năng.

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước ASEAN.

Gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự phát triển hợp tác kinh tế song phương và mong muốn hai bên đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án kết nối năng lượng sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: VGP

Vui mừng được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng sau cuộc điện đàm ngày 16/4, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đánh giá cao chủ trương, định hướng phát triển và những cải cách mạnh mẽ mà Chính phủ Việt Nam đang tiến hành.

Singapore sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện những cải cách đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia.

Tổng thống Prabowo Subianto bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam nhằm đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: VGP

Hai lãnh đạo khẳng định nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng.

Hai bên nhất trí ủng hộ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước nhằm sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 18 tỷ USD hoặc cao hơn theo hướng cân bằng, đồng thời thúc đẩy hợp tác năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí.

Gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc các doanh nghiệp, ngân hàng Malaysia đã sớm thiết lập quan hệ kinh tế với Việt Nam với các dự án rất thành công.

Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ để tạo động lực cho tăng trưởng. Malaysia coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn tăng cường hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Nhật Bắc

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư; bày tỏ mong muốn triển khai các dự án hợp tác năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác mua bán điện thông qua Mạng lưới điện ASEAN (APG), hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Lào và Chính phủ Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận nhằm tạo ra những xung lực mới cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Sonexay Siphandone cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả mà Chính phủ Việt Nam dành cho Lào, như cử đội chuyên gia sang hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Lào, đặc biệt là hỗ trợ Lào trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông gây ra. Đây cũng là cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch để giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu từ bên ngoài, tiến tới tự chủ và bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Nhật Bắc

Chính phủ Lào đang rất tích cực, khẩn trương và quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tập trung vào những dự án hợp tác chiến lược, trọng điểm với Việt Nam như phát triển cơ sở hạ tầng như đường sắt Vientianen - Vũng Áng, đường cao tốc Vientiane - Vinh cũng như trong việc bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước phải thể hiện trách nhiệm hơn nữa trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với các dự án hợp tác chiến lược…