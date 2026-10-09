Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực phụ trách bởi có những thời điểm giá đầu vào đã giảm nhưng giá đầu ra, giá dịch vụ, giá hàng hóa lại không giảm tương ứng hoặc giảm rất chậm.

Ngày 9/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đánh giá công tác quản lý, điều hành giá quý 3 và đưa ra dự báo, đề xuất kịch bản điều hành giá cho những tháng còn lại của năm 2026.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết giá cả thị trường trong 9 tháng năm 2026 nhìn chung diễn biến theo hướng tăng cao trong quý 1, giảm trong quý 2, sau đó tăng trở lại trong quý 3. Nguyên nhân chủ yếu do tác động của yếu tố mùa vụ làm tăng nhu cầu tiêu dùng trong các dịp lễ, tết cùng với biến động giá nhiên liệu thế giới và chi phí nguyên liệu đầu vào.

Bước vào quý 4, áp lực lên mặt bằng giá vẫn hiện hữu do rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế, sự gián đoạn chuỗi cung ứng cùng nhu cầu đẩy mạnh đầu tư công và tiêu dùng dịp cuối năm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu rà soát, không để giá hàng hóa tăng bất hợp lý. Ảnh: Chính phủ

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với sách giáo khoa, năm học 2026-2027, NXB Giáo dục Việt Nam kê khai mức giá giảm bình quân 13,3%. Chính phủ cũng quy định miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 và khuyến khích các địa phương có điều kiện thực hiện sớm.

Trong 3 tháng cuối năm, để đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Y tế chưa thực hiện điều chỉnh giá khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026: tăng trong khoảng 4,5% và 4,8%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-5,0%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2-5,5%.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng công tác điều hành giá của các địa phương không có sự đồng đều. Bên cạnh nhiều địa phương kiểm soát giá rất tốt, từ đó hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế thì cũng còn nhiều địa phương kiểm soát giá chưa tốt.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá nhằm mục đích trục lợi bất hợp pháp, lợi dụng thiên tai bão lũ, mùa cao điểm lễ, tết để tự ý nâng giá bán. Ông cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định công khai các khoản thu, chi đầu năm học, không để phát sinh các khoản thu ngoài danh mục quy định.

Xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, các bộ, ngành phải tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực mình phụ trách. Bởi có những thời điểm giá đầu vào đã giảm nhưng giá đầu ra, giá dịch vụ rồi giá hàng hóa lại không giảm tương ứng hoặc giảm rất chậm.

Bộ Tài chính phải tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống cho người dân. Phó Thủ tướng lưu ý, phải tận dụng mọi chính sách để có thể kiểm soát được CPI.

Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, khí hóa lỏng, than, điện và các loại năng lượng trên thị trường thế giới; điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, bám sát diễn biến giá thế giới và bảo đảm hài hòa.

Bộ Y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến giá thuốc, vật tư y tế, hóa chất, xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ khám chữa bệnh; bảo đảm đầy đủ nguồn cung thuốc, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân với giá hợp lý.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với khả năng chi trả của người dân và góp phần kiểm soát lạm phát; tăng cường kiểm tra hoạt động kê khai giá, niêm yết giá, thuốc, vật tư y tế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa; kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá hoặc bán giá cao hơn giá niêm yết in trên bìa.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi sát cung cầu giá các mặt hàng thiết yếu.