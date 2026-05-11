Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng U17 Việt Nam để thua ngược 1-4 đầy đáng tiếc khi đối đầu với U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U17 châu Á 2026. Với kết quả này, thầy trò HLV Cristiano Roland quyết đấu với U17 UAE ở lượt trận cuối vòng để tranh vé đi tiếp vào tứ kết, cùng suất dự World Cup.

Đánh giá về trận thua U17 Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland nói: “Trước tiên, tôi muốn chúc mừng sự cố gắng mà các cầu thủ thể hiện trên sân. Bóng đá được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ và họ đã thấy điều đó quan trọng như thế nào".

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam còn nguyên cơ hội đi tiếp. Ảnh: VFF

Nhà cầm quân người Brazil đồng thời yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng gạt lại nỗi buồn, tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U17 UAE.

“Cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta nên bây giờ điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trận đấu sau mới là trận quyết định. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải vượt qua. Toàn đội dốc toàn lực cho trận cuối cùng và chúng ta phải chiến đấu hết mình”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Trong khi đó, dù không giành được kết quả như mong muốn, lãnh đạo VFF cho rằng đây là bài học quý giá đối với các cầu thủ trẻ trong hành trình trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung và tính kỷ luật trong thi đấu, đồng thời động viên các cầu thủ nhanh chóng đứng dậy để hướng tới trận đấu cuối cùng vòng bảng.

“Đây là bài học rất cần thiết mà các con phải cố gắng vượt qua. Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng đã có thời điểm chơi bị động. Tuy nhiên, tất cả đều có thể làm lại vì phía trước vẫn còn một trận đấu nữa.

Hơn nhau là ở sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật. Trong bóng đá, ngay cả các anh lớn ở đội tuyển quốc gia cũng từng vấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội. Có những lúc thất bại mà không còn cơ hội sửa sai, nhưng U17 Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết định khả năng đi tiếp của mình”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn động viên toàn đội.

