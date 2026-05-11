Thất bại tiếc nuối

Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều như U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin và chơi sòng phẳng trong phần lớn thời gian đầu tiên của trận đấu.

Phần thưởng đến ở phút 32 khi Sỹ Bách tận dụng tốt cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Bàn thắng ấy không chỉ khiến người hâm mộ vỡ òa, đồng thời đưa đội bóng áo đỏ tiến rất gần tới tấm vé dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam không thể bảo vệ thành quả

Suốt phần lớn thời gian còn lại, U17 Việt Nam phòng ngự đầy quả cảm. Các cầu thủ trẻ di chuyển hợp lý, bọc lót cho nhau khá tốt và khiến đối thủ lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành. Thậm chí ở một vài tình huống phản công, đội bóng của HLV Roland còn khiến hàng thủ U17 Hàn Quốc rất vất vả mới không thua thêm.

Nhưng chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận, hàng phòng ngự U17 Việt Nam liên tiếp mắc sai số và phải nhận tới 4 bàn thua. Từ chỗ ở rất gần chiến thắng lịch sử, đội bóng trẻ Việt Nam lại rời sân với thất bại nặng nề 1-4.

Điều đáng tiếc không nằm hoàn toàn ở tỷ số, mà ở cách U17 Việt Nam đánh mất thế trận. Khi mọi thứ tưởng như nằm trong tầm tay, các học trò HLV Roland đã không thể giữ được sự tỉnh táo và bản lĩnh cần thiết để bảo vệ thành quả.

Giá như đừng toan tính

Nhìn lại những bàn thua cuối trận, có thể thấy sự tiếc nuối là rất lớn. Nhưng đó không đơn thuần là tai nạn chuyên môn, mà phần nào là hệ quả từ cách tiếp cận quá toan tính của BHL U17 Việt Nam.

Việc lùi sâu đội hình để bảo vệ lợi thế dẫn bàn không sai mặt lý thuyết. Tuy nhiên, nhường toàn bộ thế trận cho một đội bóng có khả năng áp đặt cực tốt như U17 Hàn Quốc, thoải mái cầm bóng và triển khai tấn công dồn dập, lại là một sai lầm về chiến thuật.

Khi có những điều chỉnh chưa ổn về mặt chiến thuật trước U17 Hàn Quốc

Hàng phòng ngự U17 Việt Nam dù kiên cường cũng không thể đứng vững mãi dưới áp lực liên tục. Sai lầm bắt đầu từ pha phạm lỗi sát vạch 16m50 giúp U17 Hàn Quốc gỡ hòa, rồi đến tình huống bẫy việt vị thiếu chính xác chỉ 2 phút sau đó khiến U17 Việt Nam bị dẫn ngược. Và khi tinh thần đi xuống, những bàn thua tiếp theo gần như là hệ quả tất yếu.

Điều đáng nói trước khi bị lội ngược dòng, đội bóng của HLV Roland vẫn có những pha phản công khá sáng nước. Nếu giữ được cách chơi chủ động và sòng phẳng như trong hiệp một, có lẽ cục diện đã khác.

Nhưng việc quá chú trọng bảo vệ thành quả từ sớm, đội hình được yêu cầu lùi quá sâu, các mũi tấn công phía trên trở nên quá ít người và cô độc, dẫn đến việc không thể tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt hoặc ít nhất là giảm bớt áp lực cho hệ thống phòng ngự vốn phải căng mình chống đỡ liên trọng trong khoảng thời gian khá dài.

Dẫu sao, cơ hội giành vé dự U17 World Cup vẫn còn phía trước và U17 Việt Nam vẫn có thể sửa sai để hoàn thành mục tiêu đề ra, dù con đường giờ đây đã trở nên chông gai và muộn màng hơn.

