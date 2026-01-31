Trên sân Lạch Tray chiều tối 31/1, Hải Phòng FC tiếp đón Thể Công Viettel ở vòng 12 V-League 2025/26 trong trận đấu giàu tốc độ và cảm xúc.

Điểm nhấn đáng chú ý là màn tái xuất của hai tuyển thủ U23 Việt Nam vừa trở về từ VCK U23 châu Á: đội trưởng Khuất Văn Khang và trung vệ Nhật Minh, đều được tung vào sân trong hiệp hai.

Lucao lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ Hải Phòng - Ảnh: Đ.C

Trước đó, hiệp một diễn ra căng thẳng với nhiều pha va chạm ở trung tuyến. Phút 31, Thể Công Viettel được hưởng phạt đền sau khi VAR xác định lỗi chạm tay của hậu vệ Hải Phòng. Lucao dứt điểm thành công ở nhịp đá bồi, mở tỷ số cho đội khách.

Sang hiệp hai, sự xuất hiện của Văn Khang và Nhật Minh mang đến làn gió mới cho thế trận. Hải Phòng gỡ hòa 1-1 ở phút 56 nhờ pha dứt điểm tinh tế của Tagueu, nhưng chỉ 11 phút sau, Lucao bật cao đánh đầu từ quả ném biên mạnh, hoàn tất cú đúp.

Thể Công Viettel giành 3 điểm tại Lạch Tray- Ảnh: Đ.C

Những phút cuối, Hải Phòng dồn ép mạnh mẽ song không thể xuyên thủng hàng thủ Thể Công Viettel. Chung cuộc, Viettel thắng 2-1, trong ngày hai tuyển thủ U23 Việt Nam chính thức trở lại sân cỏ quốc nội sau hành trình đáng nhớ ở châu lục.