Video bóng đá U20 Việt Nam 0-3 U20 Triều Tiên
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Ghi bàn:
U20 Triều Tiên: Kim Ju Yin (46', 58'), Ri Hyok Gwang (50')
Đội hình thi đấu
U20 Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh Quang Kiệt, Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Khánh, Trần Gia Hưng, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Lê Phát, Hoàng Công Hậu.
U20 Triều Tiên: Kim Jong Hun, Ri Kyong Bong, Choe Chung Hyok, An Jin Sok, Pak Kwang Song, Kim Yu Jin, Ri Kang Rim, Kim Se Ung, Ri Hyok Gwang, Kim Hyon Jun, Pak Ryong U