U20 Việt Nam chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước U20 Triều Tiên ở lượt trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á, tối ngày 31/8.
Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 - Bảng C
U20 Iran khởi đầu vòng loại U20 châu Á 2027 bằng chiến thắng 2-1 trước Palestine. Tuy nhiên, màn trình diễn chưa thuyết phục của ứng viên số một bảng C mở ra thêm cơ hội cho U20 Việt Nam.
U20 Việt Nam khởi đầu vòng loại U20 châu Á 2027 bằng thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên. Dù chơi cân bằng trong hiệp một, đội chủ nhà đã sụp đổ nhanh chóng sau giờ nghỉ.
U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thử thách tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi chạm trán Iran, Triều Tiên và Palestine. Đội bóng trẻ đặt mục tiêu giành vé đi tiếp trên sân nhà.