Sau hai thất bại liên tiếp, cả Iran và Philippines đều bước vào lượt trận cuối bảng A Asian Cup nữ 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp bằng suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Ngay từ đầu trận, Philippines tỏ ra chủ động hơn và sớm tạo ra thế trận lấn lướt.

Nữ Philippines thắp lên cơ hội giành vé tứ kết - Ảnh: AFC

Dù kiểm soát bóng tốt và liên tục gây sức ép, đại diện Đông Nam Á phải chờ tới phút 29 mới có bàn mở tỷ số. Từ một tình huống tổ chức tấn công mạch lạc, Sara Eggesvik – cựu tuyển thủ U23 Na Uy – dứt điểm chính xác, đưa Philippines vươn lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, thế trận càng nghiêng về phía Philippines khi họ liên tục gia tăng sức ép lên khung thành Iran. Hàng thủ đại diện Tây Á chống đỡ khá kiên cường nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thêm bàn thua ở phút 82. Chandler McDaniel tận dụng tốt cơ hội để ấn định chiến thắng 2-0.

Với kết quả này, Philippines kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng A. Trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, đội bóng Đông Nam Á tạm xếp thứ hai với 3 điểm và hiệu số -2, chỉ sau tuyển nữ Việt Nam.

Trong bối cảnh tuyển nữ Việt Nam phải gặp Nhật Bản ở lượt cuối bảng C, cơ hội để Philippines giành một trong hai tấm vé vớt vào tứ kết vẫn đang rất rộng mở.