Cục diện bảng C VCK U17 châu Á 2026 trở nên cực kỳ khó lường sau lượt trận thứ hai. Bại tướng của U17 Việt Nam ở ngày ra quân là U17 Yemen bất ngờ tạo cú sốc lớn khi đánh bại U17 UAE, qua đó làm thay đổi hoàn toàn cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Sau hai lượt trận, U17 Hàn Quốc tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm. U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland xếp trên nhờ thắng đối đầu trực tiếp. U17 UAE đứng cuối bảng với 1 điểm, song vẫn còn hy vọng nếu đánh bại Việt Nam ở lượt cuối.

U17 Việt Nam (áo đỏ) vẫn nắm trong tay quyền tự quyết - Ảnh: VFF

Điều đó khiến trận U17 Việt Nam gặp U17 UAE ngày 13/5 trở thành trận “sinh tử” thực sự. Nếu giành chiến thắng, U17 Việt Nam sẽ có 6 điểm, chắc chắn vào tứ kết và đồng thời sở hữu tấm vé dự FIFA U-17 World Cup.

Đây là kịch bản đẹp nhất, giúp những chiến binh áo đỏ tự quyết số phận mà không cần quan tâm kết quả trận còn lại.

Trong trường hợp hòa UAE, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm và vẫn có thể đi tiếp nếu Yemen không thắng Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu Yemen tiếp tục tạo bất ngờ trước đại diện Đông Á, U17 Việt Nam sẽ rơi vào thế bất lợi vì thua Hàn Quốc về đối đầu trực tiếp.

Bởi vậy, nhiệm vụ rõ ràng nhất với U17 Việt Nam là đánh bại UAE. Từ vị thế bị đánh giá thấp, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn hiên ngang bước vào lượt cuối với quyền tự quyết trong tay.

