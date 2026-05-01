Highlights U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc
U17 Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước sức ép lớn từ U17 Hàn Quốc. Đại diện Đông Á nhanh chóng đẩy cao đội hình, liên tục gây áp lực về phía khung thành Lý Xuân Hòa. Dù vậy, hàng thủ áo đỏ chơi tập trung, bọc lót tốt và hạn chế nhiều pha tấn công nguy hiểm.
Sau quãng thời gian đầu lép vế, U17 Việt Nam dần ổn định thế trận và bất ngờ mở tỷ số ở phút 32. Đào Quý Vương chọc khe tinh tế để Lê Sỹ Bách thoát xuống, dứt điểm chéo góc đẳng cấp, giúp đội nhà dẫn 1-0 sau hiệp một.
Sang hiệp hai, U17 Hàn Quốc gia tăng sức ép. Thủ môn Lý Xuân Hòa nhiều lần cứu thua xuất sắc, nhưng U17 Việt Nam không thể đứng vững đến cuối trận. Từ phút 83, Hàn Quốc ghi liền 4 bàn, qua đó ngược dòng thắng 4-1 đầy tiếc nuối.
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Sỹ Bách mở tỷ số (32')
u17 Hàn Quốc: An Sun-hyun (83'), Ian Nam (86'), An Joo-wan (88'), Kim Ji-woo (90+4')
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc
U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường , Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thuỷ, Quý Vương, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách
U17 Hàn Quốc: Jang Jun Yeong, Park Ji Hu, Choi Jae Hyeok, Song Min Su, Jung Ha Won, Han Seung Min, Nam Lan, Kim Ji Ho, Koo Hun Min, Choi Min Jun, Lee In Woo
90'+5
Trận đấu kết thúc với thất bại chóng vánh và đầy tiếc nuối của U17 Việt Nam trước U17 Hàn Quốc.
90'+4
Thêm một cơ hội dành cho U17 Hàn Quốc, Kim Ji-woo dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm ấn định tỷ số 4-1. Một thất bại đầy tiếc nuối của Nguyễn Lực và các đồng đội.
88'
U17 Việt Nam mải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và bị phản công, An Joo-wan đưt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-1 cho U17 Hàn Quốc.
86'
Một thoáng mất tập trung của hàng thủ U17 Việt Nam để U17 Hàn Quốc với thể lực vượt trội đã kết thúc, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Kim chi.
83'
U17 Việt Nam chịu quả phạt trực tiếp ngoài vòng cấm, An Sun-hyun thực hiện cú đá đưa bóng xuyên qua hàng rào U17 Việt Nam khiến thủ môn Xuân Hòa bó tay.
81'
Choi Jae Hyeok bên phía U17 Hàn Quốc phải nhận thẻ vàng sau pha chơi xấu, phạm lỗi với Đại Nhân.
75'
Các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn đang thi đấu phòng ngự đầy chủ động, không cho đối thủ U17 Hàn Quốc nhiều cơ hội để dứt điểm.
69'
Thêm một pha cản phá xuất sắc của thủ mô Hòa Xuân, chịu phạt góc trước cú dứt điểm của Choi Min Jun bên phía U17 Hàn Quốc.
67'
U17 Việt Nam tổ chức phản công, Nguyễn Lực băng lên tốc độ khiến Choi Jae Hyeok phạm lỗi ở rìa vòng cấm và phải nhận một tấm thẻ vàng.
61'
U17 Hàn Quốc dù được đánh giá cao hơn U17 Việt Nam nhưng họ đang thi đấu hoàn toàn bế tắc trước khả năng phòng ngự kiên cường của đội bóng áo đỏ.
56'
Hàng thủ của U17 Việt Nam vẫn đang thi đấu quả cảm và kín kẽ trước sức tấn công liên tục của đội bóng trẻ xứ sở Kim chi.
51'
Thủ môn Xuân Hoà có pha cản phá xuất sắc trước cú dứt điểm chéo góc của cầu thủ bên phía U17 Hàn Quốc.
48'
Việc bị dẫn trước buộc U17 Hàn Quốc phải chơi tấn công, trong khi các cầu thủ U17 Việt Nam cũng chơi phòng ngự đầy chủ động.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U17 Việt Nam.
43'
Các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn đang thi đấu quyết tâm và kín kẽ trước các cầu thủ U17 Hàn Quốc bế tắc.
36'
Các học trò của HLV Cristiano Roland đang thi đấu cực kỳ tự tin trước U17 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn.
32'
Sỹ Bách mở tỷ số cho U17 Việt Nam
U17 Việt Nam cướp được bóng ở giữa sân, Quý Vương chọc khe cho Sỹ Bách băng xuống. Cầu thủ này tung cú dứt điểm chéo về góc xa khiến thủ môn U17 Hàn Quốc không thể cản phá.
15'
Các cầu thủ U17 Hàn Quốc chơi bài tạt cánh đánh đầu và cầu thủ dứt điểm trong tư thế rất thoải mái.
4'
Những phút đẩu trận diễn ra với tốc độ khá chậm, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn.
23h00
Trọng tài chính người Trung Quốc - ông Du Jianxin nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
22h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này U17 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ, trong khi U17 Hàn Quốc mặc quần áo màu tím - trắng.
U17 Việt Nam khởi đầu VCK U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng quan trọng 1-0 trước U17 Yemen. Bàn thắng duy nhất của Quang Hưng giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo nên cột mốc đáng nhớ: lần đầu tiên sau một thập kỷ, U17 Việt Nam mới lại thắng tại vòng chung kết U17 châu Á.
Chiến thắng này càng giá trị khi U17 Hàn Quốc và U17 UAE hòa nhau 1-1 ở trận đấu còn lại. Với cục diện đó, U17 Việt Nam tạm độc chiếm ngôi đầu bảng C và rộng cửa cạnh tranh vé vào tứ kết, cũng là tấm vé dự World Cup.
Dù vậy, HLV Cristiano Roland hiểu rằng chặng đường phía trước còn rất khó khăn. U17 Hàn Quốc là đối thủ vượt trội về đẳng cấp, kiểm soát bóng 69% và tung 15 cú sút trước UAE. Đặc biệt, Ahn Joo Wan, người ghi bàn gỡ hòa phút 88, là ngòi nổ nguy hiểm nhất mà U17 Việt Nam cần phong tỏa.