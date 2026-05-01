Highlights U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn

U17 Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước sức ép lớn từ U17 Hàn Quốc. Đại diện Đông Á nhanh chóng đẩy cao đội hình, liên tục gây áp lực về phía khung thành Lý Xuân Hòa. Dù vậy, hàng thủ áo đỏ chơi tập trung, bọc lót tốt và hạn chế nhiều pha tấn công nguy hiểm.

U17 Việt Nam thua ngược U17 Hàn Quốc chỉ trong 10 phút cuối trận - Ảnh: VFF

Sau quãng thời gian đầu lép vế, U17 Việt Nam dần ổn định thế trận và bất ngờ mở tỷ số ở phút 32. Đào Quý Vương chọc khe tinh tế để Lê Sỹ Bách thoát xuống, dứt điểm chéo góc đẳng cấp, giúp đội nhà dẫn 1-0 sau hiệp một.

Sang hiệp hai, U17 Hàn Quốc gia tăng sức ép. Thủ môn Lý Xuân Hòa nhiều lần cứu thua xuất sắc, nhưng U17 Việt Nam không thể đứng vững đến cuối trận. Từ phút 83, Hàn Quốc ghi liền 4 bàn, qua đó ngược dòng thắng 4-1 đầy tiếc nuối.

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Sỹ Bách mở tỷ số (32')

u17 Hàn Quốc: An Sun-hyun (83'), Ian Nam (86'), An Joo-wan (88'), Kim Ji-woo (90+4')

Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường , Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thuỷ, Quý Vương, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách

U17 Hàn Quốc: Jang Jun Yeong, Park Ji Hu, Choi Jae Hyeok, Song Min Su, Jung Ha Won, Han Seung Min, Nam Lan, Kim Ji Ho, Koo Hun Min, Choi Min Jun, Lee In Woo