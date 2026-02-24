XEM VIDEO:

Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm, chúc Tết Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại buổi làm việc, TS Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã giới thiệu thông tin cơ bản, kết quả nổi bật trong hoạt động của Bảo tàng trong thời gian qua.

Theo đó, sứ mệnh của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là từng bước nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, trình diễn, tổ chức hoạt động giáo dục, nhằm góp phần vào công cuộc bảo tồn sự đa dạng văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam, ở khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung bày tỏ trân trọng những thành tựu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

TS Đặng Xuân Thanh cho biết, trải qua hành trình gần 30 năm, cùng với việc trưng bày thường xuyên là hàng loạt hoạt động trưng bày ngắn hạn, trình diễn văn hóa phi vật thể, các chương trình giáo dục trải nghiệm… đã làm cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sống động và trở thành điểm sáng, điểm tham quan thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Trong ba năm liền (2012, 2013, 2014), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được TripAdvisor, trang web du lịch nổi tiếng thế giới, bình chọn là Bảo tàng xuất sắc, xếp thứ tư trong 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Ba năm tiếp theo (2015, 2016, 2017), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được vinh danh là điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao tặng.

Hiện nay, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được xây dựng trên diện tích hơn 43 nghìn m2; trưng bày và bảo quản hơn 30 nghìn hiện vật, 130 nghìn tư liệu ảnh và phim… Mỗi năm, Bảo tàng đón hơn 500 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng Bằng khen cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tham quan các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung bày tỏ trân trọng những kết quả, thành tựu trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng như Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Bộ trưởng khẳng định, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là tài sản quý báu và vô giá của đất nước. Trách nhiệm của chúng ta là phải cùng giữ gìn, bảo tồn, bổ sung và phát huy giá trị của Bảo tàng để mọi người dân, trước hết là người dân Việt Nam, sau đó là du khách quốc tế biết đến.

TS Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong thời gian tới, Bộ Dân tộc và Tôn giáo xác định phối hợp chặt chẽ với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 54 dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo tăng cường công tác phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, không chỉ nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của bảo tàng trong bảo tồn di sản, mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng; phối hợp với trường học, đặc biệt là các trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức tham quan, học tập ngoại khóa; tổ chức các hoạt động, sự kiện gắn với bản sắc văn hóa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam...

Quang cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, trong thời gian tới, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn với những cách làm sáng tạo, đồng bộ hơn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tặng Bằng khen cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác dân tộc.

