Đoàn KT-QP 379 bàn giao giống cây trồng, vật tư cho người dân xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên

Sát cánh cùng đồng bào vùng biên

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT - QP) 379 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Lai Châu, nơi tiếp giáp với Lào và Trung Quốc, có đường biên giới dài hơn 280km, với 18 dân tộc anh em cùng chung sống.

Để giữ gìn bình yên nơi biên cương, Đoàn KT-QP 379 đã đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đồng thời, tăng cường các đội sản xuất về cơ sở hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, vận động bà con đổi mới cách nghĩ, dần xóa bỏ hủ tục, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Đoàn KT - QP 379 triển khai Dự án "Phát triển kinh tế - xã hội, mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS và miền núi" tại Khu KT - QP Mường Chà (Quân khu 2) năm 2024. Dự án được triển khai tại 12 xã thuộc Khu KT-QP phòng Mường Chà, gồm: Na Sang, Si Pa Phìn, Mường Chà, Nà Hỳ, Nà Bủng, Quảng Lâm, Nậm Kè, Mường Toong, Mường Nhé, Sín Thầu, Mường Pồn (tỉnh Điện Biên) và Tà Tổng (tỉnh Lai Châu).

Dự án hỗ trợ cho 1.527 hộ gia đình, trong đó, 850 hộ nghèo, 435 hộ cận nghèo và 242 hộ mới thoát nghèo với 13 mô hình phát triển kinh tế. Trong đó, có 11 mô hình chăn nuôi và 2 mô hình trồng trọt. Tổng vốn đầu tư của Dự án trên 30 tỷ đồng.

Ông Lò Văn Thuyên, bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn cho biết: Vừa qua, gia đình tôi cùng nhiều hộ dân trong xã được Đoàn KT - QP 379 hỗ trợ giống khoai tây và phân bón để mở rộng sản xuất. “Bà con chúng tôi phấn khởi, mong rằng vụ khoai tây này thuận lợi để gia đình có thêm thu nhập,” ông Thuyên chia sẻ.

Đặc biệt, trong 2 năm 2024 và 2025, Đoàn đẩy mạnh triển khai các mô hình như: trồng cây sa nhân dưới tán rừng; trồng quế; chăn nuôi gia súc, gia cầm sinh sản… Hiện, trên địa bàn khu KT - QP Mường Chà đã có hơn 1.120 con gia súc, 53.000 con gia cầm được Đoàn KT - QP 379 hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế… Các mô hình đã và đang mang lại hiệu quả bền vững, góp phần chung tay cùng đồng bào nơi biên cương phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no.

Thượng tá Phan Phúc Chung - Phó Đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Đoàn KT- QP 379, Trưởng Ban quản lý Dự án, cho biết: Việc hỗ trợ vật tư, cây giống là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm giúp đồng bào DTTS và miền núi có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, trồng trọt nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao mức thu nhập cho người dân.

Đoàn KT-QP 379 bàn giao bò giống cho bà con các xã nằm trong dự án

Thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng, 5 có”

Xác định công tác vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài trong bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Trong quá trình thực hiện công tác dân vận, đơn vị luôn quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “3 bám, 4 cùng, 5 có” (3 bám gồm: bám chủ trương, bám địa bàn, bám dân; 4 cùng gồm: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào; 5 có gồm: Có hiểu biết, có tâm huyết, có trách nhiệm, có năng lực ứng xử và có bản lĩnh).

Theo đó, trong năm 2024 - 2025, đơn vị đã cử 1.247 tổ/3.782 lượt cán bộ xuống 2.572 lượt bản, làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân; tu sửa, làm mới 2km đường liên bản; phối hợp tu sửa 15km đường liên xã, bản; thăm tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ nghèo con giống, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Với quyết tâm bám trụ cơ sở, đồng hành cùng từng hộ dân từ việc gieo từng hạt giống, chăm từng mầm cây đến nuôi từng con giống, Đoàn KT - QP 379 đã góp phần làm đổi thay diện mạo 264 bản thuộc 11 xã trong vùng Dự án KT - QP Mường Chà.

Ông Trần Văn Thượng, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên cho biết: Thời gian qua, Đoàn KT - QP 379 đã có nhiều dự án đầu tư xây dựng, hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực. Các Dự án của Đoàn đã tạo động lực cho người dân phát triển kinh tế, từng bước đưa các xã biên giới ra khỏi tình trạng nghèo, lạc hậu, chậm phát triển; giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn biên giới.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, Đoàn KT-QP 379 thực sự trở thành “bà đỡ” giúp đồng bào DTTS trong vùng dự án chuyển đổi nhận thức, từng bước sản xuất theo hướng hàng hóa, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn ngời sáng trong lòng nhân dân các dân tộc vùng biên giới.