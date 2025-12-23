Cấp cứu vì bỏ qua tư vấn

Bệnh nhân L.V.T (56 tuổi, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tăng huyết áp, khó thở, suy hô hấp và suy tim. Các bác sĩ khẩn trương thực hiện các xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng. Kết quả cho thấy ông T. gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng cùng lúc, bao gồm toan chuyển hóa, tăng kali máu, đợt cấp suy thận mạn, tăng huyết áp và suy tim.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu đã hỗ trợ hô hấp, điều chỉnh rối loạn toan kiềm, tiến hành lọc máu cấp cứu và xử lý thuốc theo phác đồ. Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng sinh tồn của ông T. đã cải thiện sau vài giờ căng thẳng. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe nam bệnh nhân dần ổn định, ông tỉnh táo và hết tình trạng toan máu.

Theo lời kể của gia đình, ông T. từng được bác sĩ khuyên kiêng rượu hoàn toàn. Tuy nhiên, do có đám cưới trong gia đình, ông đã lấy lý do "ngày vui" để uống rượu nhiều bữa liền. Chỉ vài ngày sau, ông bắt đầu có triệu chứng khó thở, đau tức ngực và phải nhập viện cấp cứu.

Ông T. cấp cứu tại một bệnh viện ở Phúc Yên (Phú Thọ). Ảnh: BVCC.

Một trường hợp khác là ông N.T.H. (41 tuổi, Hà Nội) có thói quen uống rượu 3-4 bữa mỗi tuần trong các dịp tiếp khách. Sáu tháng trước, ông phải nhập viện cấp cứu vì đau tức ngực và mệt mỏi. Sau khi chụp mạch, bác sĩ đã đặt 1 stent cho nam bệnh nhân vì mạch hẹp và khuyên ông bỏ thuốc lá, rượu bia.

Tuy nhiên, ông H. cảm thấy mình khỏe mạnh, không có dấu hiệu của bệnh nên đã bỏ qua các lời khuyên và tiếp tục uống rượu bia và hút thuốc. Cuối tháng 11 vừa qua, ông lại nhập viện cấp cứu do nhồi máu cơ tim, bác sĩ đã can thiệp kịp thời và đặt thêm 1 stent.

5 tác hại của bia rượu

Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, nguyên giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Dược TPHCM, cho biết bia rượu là thức uống nhiều nam giới yêu thích, thậm chí nghiện. Bác sĩ Nam cảnh báo thói quen uống rượu bia không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn rút ngắn tuổi thọ.

Theo bác sĩ Nam, có ít nhất 5 hiểm họa tiềm ẩn từ việc lạm dụng rượu bia kéo dài:

Tác hại lên gan

Khi được hấp thụ vào cơ thể, rượu bia sẽ chuyển hóa chủ yếu tại gan. Quá trình này khiến gan phải xử lý liên tục các chất độc hại từ cồn, dẫn đến tổn thương gan theo thời gian, phát triển các bệnh như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ và ung thư gan.

Tác động đến tim mạch

Rượu bia làm thiếu hụt vitamin B1, gây suy giảm khả năng gắng sức, mệt mỏi, phù chân tay, có thể dẫn đến viêm cơ tim cấp tính, rối loạn nhịp tim, đột quỵ, huyết áp cao, nhồi máu cơ tim.

Ảnh hưởng đến não bộ

Thói quen uống rượu bia lâu dài có thể gây rối loạn chức năng não, suy giảm trí nhớ, mất khả năng nhận thức và phản xạ chậm. Hơn nữa, lạm dụng rượu có thể dẫn đến hội chứng sảng run, mê sảng, lo âu kéo dài, thậm chí động kinh.

Tác động xấu đến dạ dày

Rượu bia làm tăng axit trong dạ dày, gây viêm loét dạ dày - tá tràng, trào ngược axit và các vấn đề tiêu hóa khác. Acetaldehyde, chất độc hại trong rượu, làm suy yếu lớp bảo vệ dạ dày, gia tăng nguy cơ viêm loét.

Suy giảm miễn dịch và lão hóa

Lạm dụng rượu bia làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn, đặc biệt là các bệnh liên quan đến hệ hô hấp như lao phổi. Thói quen này cũng làm tăng tốc quá trình lão hóa, khiến da trở nên xám xịt, tóc khô xơ và mất độ đàn hồi.

Ngoài ra, bia rượu còn là chất gây ung thư nhóm I, ảnh hưởng đến xương khớp, viêm tụy cấp và gây bệnh gout.

Để bảo vệ sức khỏe, bác sĩ Nam khuyến cáo mỗi người cần nhận thức rõ tác hại của bia rượu và hạn chế hoặc từ bỏ thói quen này càng sớm càng tốt. Khi bác sĩ khuyên kiêng rượu, người dân tuyệt đối không nên sử dụng để tránh những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tuổi thọ.

