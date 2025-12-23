Bưởi thường bị xếp nhầm vào nhóm cần tránh ăn để không bị tăng đường huyết nhưng đó là quan niệm sai lầm. Thực tế, theo các bác sĩ dinh dưỡng, bưởi mang lại nhiều lợi ích cho người mắc một số bệnh mạn tính, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi.

Theo Hướng dẫn chế độ ăn của Hội Dinh dưỡng Trung Quốc, bưởi là loại quả có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, phù hợp để sử dụng điều độ trong chế độ ăn lành mạnh.

1. Giúp ổn định đường huyết

Bưởi có chỉ số đường huyết (GI) khoảng 25 - thấp hơn nhiều so với chuối hay gạo trắng. Nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan, bưởi làm chậm quá trình hấp thu đường, khiến đường huyết tăng từ từ, tránh tăng đột ngột sau bữa ăn.

Một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy, bệnh nhân tiểu đường type 2 nếu kiểm soát khẩu phần hợp lý và ăn bưởi mỗi ngày có thể giúp đường huyết sau ăn ổn định hơn.

Bưởi có nhiều tác dụng nhưng bạn nên ăn chừng mực. Ảnh: Sohu

2. Hỗ trợ giảm mỡ máu

Bưởi chứa naringin - hợp chất flavonoid tự nhiên có khả năng hỗ trợ điều hòa mỡ máu. Chất này giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và hạn chế tích tụ chất béo trong máu.

Theo khuyến nghị của Trung tâm Quốc gia về Bệnh Tim mạch Trung Quốc, điều chỉnh chế độ ăn kết hợp trái cây giàu flavonoid như bưởi có thể hỗ trợ hiệu quả trong kiểm soát rối loạn lipid máu, bên cạnh thuốc và vận động.

3. Có lợi cho người cao huyết áp

Bưởi giàu kali giúp cân bằng tác động của natri - yếu tố làm tăng huyết áp. Với những người cao huyết áp do ăn mặn, bổ sung kali từ trái cây là lựa chọn an toàn và tự nhiên. 200g bưởi có thể cung cấp gần 200mg kali, góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, người suy thận hoặc cao huyết áp nặng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn bưởi thường xuyên.

4. Cải thiện táo bón mạn tính

Người lớn tuổi thường gặp tình trạng táo bón do nhu động ruột chậm. Bưởi giàu chất xơ, đặc biệt là lớp màng trắng bao quanh múi bưởi - phần thường bị bỏ đi nhưng lại rất tốt cho tiêu hóa. Ăn bưởi còn nguyên màng kích thích ruột co bóp tự nhiên, hạn chế phụ thuộc vào thuốc nhuận tràng.

5. Hỗ trợ gan và chuyển hóa mỡ

Rượu bia, thức khuya và ăn nhiều dầu mỡ đều gây áp lực lớn lên gan. Bưởi chứa vitamin C, axit citric và flavonoid thúc đẩy chuyển hóa chất béo, hỗ trợ chức năng gan và mật.

6. Giảm mất cơ ở người lớn tuổi

Tuổi càng cao, cơ bắp của chúng ta càng dễ bị thoái hóa. Các chất chống oxy hóa trong bưởi hạn chế tổn thương mô cơ do oxy hóa, từ đó làm chậm quá trình mất cơ. Khi kết hợp với ăn đủ đạm và vận động nhẹ, bưởi góp phần giúp người lớn tuổi duy trì khả năng vận động ổn định.

Lưu ý khi ăn bưởi

Theo Sohu, bưởi tuy tốt nhưng không nên ăn quá nhiều. Lượng khuyến nghị là không quá nửa quả nhỏ mỗi ngày. Đặc biệt, bưởi có thể tương tác với một số thuốc hạ huyết áp, hạ mỡ máu, vì vậy người đang dùng thuốc cần đọc kỹ hướng dẫn hoặc hỏi ý kiến bác sĩ.