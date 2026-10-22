Theo Thuế TPHCM, hồ sơ giải thể thường kéo dài do doanh nghiệp chưa kê khai đầy đủ, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc ngừng hoạt động lâu ngày, không còn nhân sự, người đại diện phối hợp.

Thông tin được Sở Tài chính TPHCM cho biết tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 22/10. Trước đó, ngày 12/10, Bộ Tài chính có công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo, Sở Tài chính đã yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh tập trung xử lý hồ sơ, hướng dẫn doanh nghiệp về thành phần hồ sơ, trình tự và thủ tục thực hiện.

Để tránh ách tắc khi liên thông dữ liệu, Sở đề nghị Thuế TPHCM và 29 Thuế cơ sở cử cán bộ đầu mối, chủ động phối hợp xử lý sự cố kỹ thuật hoặc tình trạng chậm truyền, nhận dữ liệu giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Sở cũng đề nghị Thuế TPHCM đôn đốc các Thuế cơ sở phản hồi trong vòng hai ngày làm việc về việc doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế, kể từ khi nhận thông tin giải thể trên hệ thống.

Theo Sở Tài chính, toàn bộ hồ sơ giải thể đã có ý kiến xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đều được Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo giải thể điện tử đến doanh nghiệp.

Sở Tài chính TPHCM và cơ quan thuế siết phối hợp, tránh tình trạng hồ sơ giải thể doanh nghiệp tồn đọng. Ảnh: Nguyễn Huế

Về phía cơ quan thuế, Thuế TPHCM cho biết từ đầu năm 2026 đã triển khai xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế phục vụ giải thể doanh nghiệp, đồng thời ban hành các kế hoạch tăng cường quản lý người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 và thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” của Cục Thuế.

Theo Thuế TPHCM, hồ sơ giải thể thường kéo dài do doanh nghiệp chưa kê khai đầy đủ, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc ngừng hoạt động lâu ngày, không còn nhân sự, người đại diện phối hợp. Các doanh nghiệp có nhiều đơn vị phụ thuộc, hoạt động trên nhiều địa bàn hoặc có giao dịch cần đối chiếu cũng mất thêm thời gian xử lý. Cơ quan thuế lưu ý, việc không phát sinh doanh thu không đồng nghĩa doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Để rút ngắn thời gian, Cục Thuế đã gửi thư ngỏ kèm mã QR hướng dẫn người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ. Thuế TPHCM cho biết sẽ thông báo cụ thể các nội dung còn thiếu để doanh nghiệp bổ sung, hạn chế nộp hồ sơ nhiều lần, đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Về tình trạng cá nhân bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, Thuế TPHCM cho biết Cục Thuế đã có văn bản ngày 21/10 hướng dẫn phối hợp xử lý. Việc tiếp nhận, xác minh và giải quyết phản ánh thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh, do đó cá nhân được hướng dẫn liên hệ cơ quan này.

Thuế TPHCM đã công khai đường dây nóng, đồng thời định kỳ chuyển thông tin phản ánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh và Sở Tài chính xem xét. Cục Thuế cũng đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người bị mạo danh.

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