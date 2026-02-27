Thuế cơ sở 6 tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu phải lập hóa đơn bán hàng theo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình quản lý thuế, Thuế cơ sở 6 tỉnh Đồng Nai phát hiện một số trường hợp người nộp thuế còn vi phạm về lập hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Cụ thể, giao dịch mua bán với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhưng không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn không ghi đầy đủ thông tin người mua theo quy định như không ghi tên người mua, không ghi căn cước công dân.

Hành vi trên không những vi phạm quy định pháp luật về thuế và hóa đơn mà còn tiếp tay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh né tránh nghĩa vụ thuế.

Thuế cơ sở 6 tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, nếu phát hiện sai phạm, cơ quan thuế sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn. Ảnh: Nguyễn Lê

Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế và đảm bảo kê khai, nộp thuế đúng quy định pháp luật, Thuế cơ sở 6 tỉnh Đồng Nai yêu cầu người nộp thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho người mua; ghi đầy đủ và chính xác thông tin trên hóa đơn gồm: Tên người mua, mã số thuế người mua (nếu có), địa chỉ, thông tin về hàng hóa, dịch vụ.

Đối với người mua là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải ghi rõ tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh và mã số thuế của hộ kinh doanh (căn cước công dân), không được ghi chung chung hoặc ghi thiếu thông tin.

Cơ quan thuế lưu ý, trường hợp người nộp thuế vi phạm hành chính về lập hóa đơn sẽ bị xử lý theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn.

Cụ thể, hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị xử phạt lên đến 80 triệu đồng tùy theo số lượng hóa đơn vi phạm và bị xử phạt về hành vi trốn thuế (phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn).

Hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định bị xử phạt từ 4-8 triệu đồng theo từng lần vi phạm.

Cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế căn cứ quy định pháp luật hiện hành, rà soát lại quy trình xuất hóa đơn để thực hiện đúng quy định.

Thuế cơ sở 6 tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, nếu phát hiện sai phạm, cơ quan thuế sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn.