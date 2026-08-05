Sáng 5/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh đối ngoại Đảng đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho việc mở rộng và đưa quan hệ của nước ta với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất, bền vững, đồng thời góp phần giúp Việt Nam linh hoạt thích ứng với những biến chuyển nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Đối ngoại phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển

Đặc biệt, kênh Đảng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ của Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng chung biên giới.

Các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng cũng góp phần định hướng quan hệ với các đối tác quan trọng, tạo điều kiện triển khai các quyết sách đối ngoại chủ động, mở ra không gian hợp tác rộng mở cho đất nước, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của Đảng và đất nước trên trường quốc tế.

Trong khi đó, đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống hòa hiếu, linh hoạt, nghĩa tình; góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, duy trì mạng lưới bạn bè quốc tế, thúc đẩy hợp tác nhân dân, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên, phụ nữ, trí thức, doanh nghiệp, kiều bào, hoạt động nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Bộ Ngoại giao

Trong nhiều vấn đề, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và các lực lượng nhân dân tiếp tục là nguồn động viên quý báu, góp phần giúp thế giới hiểu đúng hơn, gần gũi hơn với Việt Nam.

Có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài vào ngành Ngoại giao

Phát biểu tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ về đối ngoại Đảng, nước ta đã có những đột phá trong mở rộng và phát triển chiều sâu các mối quan hệ; khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ về mặt Nhà nước với các nước.

Các Đảng, các nước hiểu đầy đủ hơn về vai trò lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng ta, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Đảng ta đã thiết lập và thúc đẩy hiệu quả các cơ chế tiếp xúc, trao đổi đoàn, đối thoại chiến lược, đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, trao đổi lý luận với nhiều đảng. Hợp tác đa phương trên kênh Đảng cũng được thúc đẩy tích cực.

Công tác đối ngoại nhân dân có những bước chuyển biến tích cực về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động. Mạng lưới đối tác ngày càng được mở rộng, sự tham gia vào các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế chủ động, thực chất hơn...

Thường trực Ban Bí thư: Yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi cần nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động, sáng tạo hơn

Đại hội 14 đã xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội 14.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định mục tiêu của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân đều hướng tới các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân phải chủ động hơn nữa trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện và xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước...

Ông cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy "chủ yếu mở rộng quan hệ" sang "nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của quan hệ", lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả công tác.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn và tặng hoa Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu nâng tầm công tác đối ngoại Đảng. Trong đó, ông gợi mở về việc tập trung củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn, các nước mà ta đã thiết lập các khuôn khổ quan hệ, mở rộng không gian quan hệ đảng, tạo sự đồng thuận chính trị trong chính trường các nước trong quan hệ với Việt Nam.

Ngành Ngoại giao cần chú trọng đổi mới, triển khai linh hoạt, hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, trọng tâm là cơ chế gặp gỡ cấp cao, hội thảo lý luận, tham vấn chính trị, đào tạo cán bộ, ký kết thỏa thuận hợp tác, cơ chế “đường dây nóng”, đặc phái viên, các diễn đàn đa phương mà Đảng ta là thành viên.

Lãnh đạo bộ, ngành và các đại biểu dự phiên họp

Trong đối ngoại nhân dân, Thường trực Ban Bí thư lưu ý cần chuyển mạnh tư duy từ giao lưu hữu nghị, vận động sang “gắn kết lợi ích”, kiến tạo không gian hợp tác bền vững. Vai trò của địa phương, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần được phát huy, gắn đối ngoại nhân dân với hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ông đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, hình thành đội ngũ chuyên gia ngoại giao có bản lĩnh chính trị vững vàng, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam cho hành động; có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài trong và ngoài ngành, cần làm tốt từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng; lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo...