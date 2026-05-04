Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương mở rộng xem xét, cho ý kiến về việc sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2026 - 2030; xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và một số nội dung quan trọng khác.

Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu đã báo cáo, đề xuất Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về nội dung sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2026 - 2030.

Qua thảo luận, các ý kiến đều thống nhất, trước mắt, tiếp tục cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có cùng chức năng nhiệm vụ, kết hợp với đầu tư nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước trong tình mới.

Trong quá trình hoạt động, phát triển của doanh nghiệp, xác định lộ trình đến năm 2030 hình thành các doanh nghiệp có khả năng, điều kiện để thành lập các tập đoàn kinh tế.

Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới đối với các tập thể và cá nhân. Thường vụ Quân ủy Trung ương giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Kết luận nội dung trên, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026 - 2030. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh, gọn, hoạt động hiệu quả; từng bước tự chủ hoàn toàn công nghệ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.